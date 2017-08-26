الرميح : 167 ألف سعودي يعملون في نشاط الأجرة بمركباتهم الخاصة عبر تطبيقات التوجيه

أتاحت وزارة “النقل” في يوليو الماضي الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل بمركباتهم الخاصة في نشاط نقل الركاب، عبر تطبيقات الأجهزة “الهواتف الذكية” المشغَّلة من قبل إحدى المنشآت المؤهلة.

وتعقيبا على ذلك قال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح إن نحو 167 ألف سعودي يعملون في شركات النقل بمركباتهم الخاصة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مُشيرا إلى ارتفاع عدد المواطنين العاملين في هذا النشاط من 10 % إلى 95 % من مقدمي خدمة النقل بالتطبيقات.

وأوضح الرميح أن عدد مقدمي خدمة النقل بمركباتهم كان إجمالا أقل من 100 ألف، نسبة السعوديين منهم لا تتجاوز 10 %‏ فقط، مبينا أنه الآن بلغ عددهم 167 ألف جميعهم سعوديين، وأنه تم استحداث 67 ألف فرصة عمل جديدة وإحلال أكثر من 90 ألف وظيفة كانت مشغولة بالأجانب.

وقال إن هذه الفرص خلقت مجالاً جديداً للعمل الجزئي الحر، ومكنت المواطنين من الفئات العمرية المختلفة للعمل، لافتا إلى أن عدد السائقين للفئة العمرية بين 22 و25 عاما بلغ 45.16 ألف.

ووجه مجلس الوزراء في يونيو الماضي، هيئة النقل العام – بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

وكانت هيئة النقل العام قد وقعت في أبريل الماضي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.