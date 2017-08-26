واشنطن: يجب تفتيش قواعد إيران العسكرية

أبدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قلقها لعدم السماح للمفتشين النوويين بدخول القواعد العسكرية الإيرانية، وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استخدام كل سلطاتها لضمان التزام طهران بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقالت هيلي في مؤتمر صحفي بعد عودتها من زيارة لفيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لدى ثقة كبيرة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكنها تتعامل مع بلد له تاريخ واضح من الكذب والسعي لبرامج نووية سرية».

وأضافت «نشجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استخدام كل السلطات التي تملكها وانتهاج كل السبل الممكنة للتأكد من الالتزام بالاتفاق النووي».