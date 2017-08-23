 القيادة تهنئ رئيس جمهورية مولدوفا بذكرى استقلال بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قائد قوات أمن المنشآت يعلن جاهزية القوات لأداء أعمالها بمحطات قطار المشاعر الحارس الشخصي لوالد أمير قطر يغدر بشريكه السعودي وصول ” 845878 ” حاجاً إلى المدينة المنورة القيادة تهنئ رئيس جمهورية مولدوفا بذكرى استقلال بلاده واشنطن: يجب تفتيش قواعد إيران العسكرية الرميح : 167 ألف سعودي يعملون في نشاط الأجرة بمركباتهم الخاصة عبر تطبيقات التوجيه الأمم المتحدة تحث أمريكا والمكسيك على تعزيز حماية اللاجئين إدارة الهلال تطالب بنقل مباراة العين لإستاد الملك فهد الدولي واقعة غريبة:الصندوق العقاري يناقض حسابه الرسمي في تويتر ! تنسيق أمني مشترك بين شرطة ” المخواة وقلوة“ يطيح بـ ”4“ مواطنين سرقوا ”4“ مركبات وأحرقوها أمير حائل يستجيب لطلب شاب عبر تويتر وصول 5 من أطفال “الدواعش” الروس إلى وطنهم

القيادة تهنئ رئيس جمهورية مولدوفا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية مولدوفا بذكرى استقلال بلاده
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيقور دودون رئيس جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيقور دودون رئيس جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>