 وصول ” 845878 ” حاجاً إلى المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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وصول ” 845878 ” حاجاً إلى المدينة المنورة

وصول ” 845878 ” حاجاً إلى المدينة المنورة
المناطق _ واس

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ , / 878 ر845 / حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .
وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا للمدينة المنورة أمس / 678ر16 / حاجاً ، فيما غادرها لمكة المكرمة / 765ر29 / حاجا, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه / 809ر673 / مسافرين ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية البنغلاديشية وعددهم / 785ر21 / حاجاً , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس / 978ر171 / حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم / 983ر144 / حاجاً .

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