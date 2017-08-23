الحارس الشخصي لوالد أمير قطر يغدر بشريكه السعودي

ناشد مواطن سعودي مقيم في قطر وصاحب أملاك تجارية فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالتدخل لإنهاء معاناته بعد أن ترك قطر تأييداً لموقف المملكة على إثر المقاطعة الدبلوماسية مع قطر.

وناشد المواطن الذي قال أن اسمه “محمد بن مشعان الشمري”، المقيم في قطر بالتدخل لإنهاء معاناته ومعاناة أسرته لإعادة أملاكه وشهاداته وخبراته بالإضافة لشهادات بناته من قطر مشيراً أنه خرج من قطر بملابسه الشخصية.

وقال المواطن الشمري أنه قبل إقامته في قطر كان يرأس العلاقات العامة والحكومية في أكبر مشروع في المملكة وأضاف أنه كان مسئولاً عن “21” جهاز حفر أبار بترول، لكن جميع وثائقه ووثائق أسرته لا تزال موجودة بقطر.

وقال الشمري أنه كان صاحب أكبر شركة مطابخ ومطاعم في قطر، لكن شريكه الحارس الشخصي لـ”حمد بن خليفه” والد الأمير الحالي لقطر “تميم بن حمد” غدر به وسلب حلاله وماله بعد استغلال المقاطعة بعد “22” عام معه وطلب منه الذهاب للمحاكم.

وأردف الشمري أنه بعد تلك الحياة الكريمة أصبح لا يملك شئ بعد عودته إلى المملكة من قطر تأييداً لموقف وطنه المملكة وختم بمناشدة ولاة الأمر بالتدخل وإعادة حقوقه وشهاداته.