قائد قوات أمن المنشآت يعلن جاهزية القوات لأداء أعمالها بمحطات قطار المشاعر

رأس قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري ورشة العمل الثالثة مع المشرف على أعمال القوات في الحج اللواء حميد بن محمد الجحدلي والمساعدين وقادة المشاعر والمحطات لحج عام 1438هـ، وذلك بمقر قيادة القوات بمشعر مزدلفة ، حيث نوقش خلال الاجتماع المهام والأعمال المكلفين بها في محطات قطار المشاعر وتحديد الأدوار المطلوبة لأداء المهمة من منظور ديني وامني.

كما تم استعراض جميع الأحداث المحتملة أثناء المهمة وطرق معالجتها والحث على أهمية التعاون مع جميع الجهات المشاركة في أعمال حج هذا العام.

وأوضح قائد القوات اللواء الجباري أن هذه الاجتماع يهدف إلى شرح الخطط و آلية تطبيقها للوصول إلى أعلى درجات الإتقان بعد توفيق الله جنباً إلى جنب مع بقية الجهات الأمنية والخدمية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم مستوى يليق بهذه الشعيرة العظيمة وأضاف الجباري “أهيب من هذا المكان كافة منسوبينا العمل بما يرضي الله واستشعار الزمان والمكان خدمةً لحجاج بيت الله الحرام وتحقيقاً لأعلى معاير الأمن والسلامة فقد أتوكم ضيوف الرحمن من كل بقاع الدنيا تلبيةً لله وتأديةً لمناسكهم وهو يتطلعون فيكم أفضل عمل وتعامل وانتم أهلٌ لذلك”.

كما نوقش خلال الاجتماع أهمية التفاعل مع جميع الأحداث الأمنية الممكنة والتعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف وأكد أن نجاح العمل لا يتحقق إلا بالتعاون المطلق مع كافة الجهات الأمنية والخدمية ونكران الذات والعمل بروح الفريق الواحد.

كما قدم الجباري شكره وتقديره لهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة التي عملت ولا زالت تعمل على تهيئة المشاعر المقدسة بكل الإمكانيات وبأحدث التجهيزات و المواصفات العالمية والتنسيق مع جميع الجهات للوصول إلى خدمة راقية تليق بهذا البلد الكريم حكومة وشعباً.

وأعلن اللواء الجباري جاهزية القوات الكاملة لتأدية مهامها الأمنية في قطارات المشاعر داعياً الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يحفظ لهذا البلد أمنه واستقراره في ضل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وعلى رأساها الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.