 القوات العراقية تحرر ثلاثة أحياء جديدة في تلعفر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القوات العراقية تحرر ثلاثة أحياء جديدة في تلعفر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي قائد قوات أمن المنشآت يعلن جاهزية القوات لأداء أعمالها بمحطات قطار المشاعر الحارس الشخصي لوالد أمير قطر يغدر بشريكه السعودي وصول ” 845878 ” حاجاً إلى المدينة المنورة القيادة تهنئ رئيس جمهورية مولدوفا بذكرى استقلال بلاده واشنطن: يجب تفتيش قواعد إيران العسكرية الرميح : 167 ألف سعودي يعملون في نشاط الأجرة بمركباتهم الخاصة عبر تطبيقات التوجيه الأمم المتحدة تحث أمريكا والمكسيك على تعزيز حماية اللاجئين إدارة الهلال تطالب بنقل مباراة العين لإستاد الملك فهد الدولي واقعة غريبة:الصندوق العقاري يناقض حسابه الرسمي في تويتر ! تنسيق أمني مشترك بين شرطة ” المخواة وقلوة“ يطيح بـ ”4“ مواطنين سرقوا ”4“ مركبات وأحرقوها أمير حائل يستجيب لطلب شاب عبر تويتر

القوات العراقية تحرر ثلاثة أحياء جديدة في تلعفر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي

القوات العراقية تحرر ثلاثة أحياء جديدة في تلعفر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي
المناطق _ بغداد

حررت القوات العراقية المشتركة اليوم ثلاثة أحياء جديدة في مدينة تلعفر العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها أن الأحياء المحررة هي القادسية الأولى والثانية والربيع, في قضاء تلعفر غربي الموصل ، مبينة أن عدد الأحياء المحررة بلغ 16 منذ انطلاق عملية تحرير القضاء الأحد الماضي حتى يوم أمس الجمعه, وأن 12حيًا مازال تحت سيطرة التنظيم الإرهابي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>