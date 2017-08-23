القوات العراقية تحرر ثلاثة أحياء جديدة في تلعفر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي

حررت القوات العراقية المشتركة اليوم ثلاثة أحياء جديدة في مدينة تلعفر العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها أن الأحياء المحررة هي القادسية الأولى والثانية والربيع, في قضاء تلعفر غربي الموصل ، مبينة أن عدد الأحياء المحررة بلغ 16 منذ انطلاق عملية تحرير القضاء الأحد الماضي حتى يوم أمس الجمعه, وأن 12حيًا مازال تحت سيطرة التنظيم الإرهابي.