الكويت تحبط بثّ قناة “الجزيرة العربية” الممولة لاستهداف المملكة ..”صور”

صادرت السلطات الأمنية الكويتية أجهزة ومعدات تلفزيونية تعود لمحطة فضائية كانت تعتزم بث برامجها من دولة الكويت دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، فيما ذكرت مصادر إعلامية كويتية أن القناة كانت تستهدف المملكة بالتحديد.

وكانت معلومات وردت للأجهزة الكويتية عن أن قناة فضائية تعتزم بث برامجها من مبنى في منطقة غرب منطقة “عبدالله المبارك” وعندما اقتحمته عثرت على أجهزة ومعدات فنية خاصة بعمليات التسجيل والإنتاج الإعلامي تعود لقناة تدعى “الجزيرة العربية”.

وذكر المصدر الإعلامي الكويتي “أن الإعلانات الترويجية التي بثتها القناة تعتبر تدخلاً في الشأن السياسي الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً”.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية إنه تم تحرير محضر ضبط لمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع، وقانون المطبوعات والنشر.

وذكر المصدر أن شخصية كويتية معروفة وراء تمويل القناة من خلف ستار، على إن يكون الواجهة هو رئيس مجلس الإدارة “فايز بن دمخ”.