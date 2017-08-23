أمير القصيم: تمورنا من أهم مرتكزات الأمن الغذائي وطموحنا الإقتصادي لاحدود له

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم فجر اليوم السبت , حفل اليوم الذهبي لمهرجان عنيزة للتمور في المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة , بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي وعدد من المسؤولين والمزارعين وتجار التمور .

حيث اطلع سموه فور وصولة على ساحة البيع والشراء داخل المدينة الغذائية والحركة الإقتصادية ومعروضات التمور في العربات الذكية الجديدة والتي تمتاز بمرونتها وسرعة حركتها وسهولة معاينة التمور من قبل المستفيد , بالإضافة إلى التقائه بعدد من الباعه وتجار التمور والدلالين , حيث توجه سموه إلى منطقة العريش المصمم على شكل شعبي وأطلع سموه على أكشاك المبيعات للأسر المنتجة , بعد ذلك دشن سموه هدية مهرجان تمور محافظة عنيزة وأهلها إلى أبطال الحد الجنوبي من جنودنا البواسل , بعدها اطلع على المعرض المصاحب للمهرجان والذي شمل عدد من مشاركات الجهات الحكومية والأهلية أبرزها عدد من مصانع التمور بالإضافة إلى جناح بلدية محافظة عنيزة وجناح كلية الزراعة في جامعة القصيم وجناح هيئة الصادرات السعودية , وأستمع سموه لشرح مفصل عن أحكام الرقابة والنظام الالكتروني للمختبر المركزي للمدينة الغذائية في محافظة عنيزة , بعد ذلك توجه سموه لحضور الحفل الخطابي الذي انطلق بالسلام الملكي فور وصوله لمقر الحفل , تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم , ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة محمد الموسى والذي بين فيها بأن توجيهات سموه امير منطقة القصيم هي إحدى الهمم الداعمة للعاملين في محافظة عنيزة والمنطقة عموماً والتي انعكس إثرها على الغرفة التجارية الصناعية في عنيزة بالثقة الممنوحه لها بتشغيل المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة والتي تم إنشائها حديثاً , مؤكداً بأن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة قامت بتنفيذ ذلك العمل على ثلاثة أهداف أولها التصدير من خلال عمل لقاءات وندوات على أهمية التصدير والتي تتوافق مع خطة المملكة 2030 والتي ستنعكس إيجابياً على مرحلة تصدير هذا المنتج إلى جميع انحاء العالم بالإضافة إلى هدف التوطين والمقدم بشكل متكافئ لجميع شباب محافظة عنيزة مبيناً بأن المدينة الغذائية في محافظة عنيزة قدمت العديد من الوظائف والفرص للشباب عبر ذلك العمل بالإضافة إلى هدف النخلة وهي الجزء الأصيل من موروثنا الشعبي والتي عملنا على تطبيقها من خلال مشروع فعاليات مصاحبة سيتم تقديمها لزوار محافظة عنيزة تحت مسمى الفلايح مقدماً شكره وتقديرة سمو أمير منطقة القصيم على ثقته ودعمه المتواصل والدائم للتطوير والتنمية , تلا ذلك دشن سمو أمير منطقة القصيم مشروع فلايح عنيزة والذي يستهدف الأسرة والطفل تعليمياً وثقافياً وترفيهياً , بعد ذلك بين رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام بأن ماتصدره المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة هذا العام هو 540 طن يومياً لجميع أنحاء المملكة , مؤكداً بأن المدينة تقع على مساحة مليون ومائتان ألف متر مربع , بالإضافة إلى قربها من المطار ومحطة القطار , مؤكداً أننا مازلنا نعمل على إكمال ما تبقى من المشروع بالإضافة إلى أن تطبيق نظام العربات الذكية عكس سرعة البيع وسهولة العرض , مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ولسعادة محافظ عنيزة ولأمين منطقة القصيم على متابعتهم الدائمة لحين اكتمال هذا المشروع الخادم لكل زوار محافظة عنيزة , بعد ذلك قدم الإعلامي محمد الشهري كلمة المشرف العام على مهرجان تمور عنيزة يوسف الدخيل بين فيها بأن مهرجان تمور عنيزة وضع بصمته بشكل كبير ووصل صداه جميع انحاء العالم وحضور سمو امير القصيم له الأثر البالغ الذي انعكس وبشكل إيجابي على جميع العاملين , مؤكداً بأن مايتم تقديمه هو خبره كبيرة من جميع العاملين لتقديم أجمل مايمكن لزوار عنيزة ومنطقة القصيم .

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في كلمة ألقاها بأن موقع المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة الجديد حل العديد من المعاناة التي كانت متواجده في الموقع القديم , مباركاً سموه هذا النجاح ولكل ما نراه اليوم من تألق وإبداع موفق , مبيناً على أن التكاتف الرائع من قبل أمانة منطقة القصيم ممثلة بلدية محافظة عنيزة عبر جهودها بإنجاز هذا الموقع وتشغيل الغرفة التجارية في المحافظة والمتابعة الدائمة من محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم أوجدت ذلك النجاح والتميز بالإضافة إلى مشاركة جميع القطاعات المعنية الحكومية والأهلية , مبيناً سموه بأنه قبل عدة سنوات كنا نلمح هذا اليوم الذي تحول من فكره إيجاد سجل زراعي شبيه بالسجل التجاري تحقق إلى واقع ملموس قطع فيه شوطاً كبيراً ولله الحمد عبر استخراج هذا السجل الذي يوضع على المنتجات الزراعية المعروضة في كل مكان والذي قدم بتعاون مثمر من قبل وزارة الزراعة والجمعيات الأهلية المتخصصة لتحقيق أهدافه المرجوه , وأكد سموه بأننا قد كسبنا التحدي وأن تمورنا صحية ولله الحمد , مبيناً بأن تمورنا هي منتج كبير وهو إحدى عناصر رؤية 2030 وهي من أهم مرتكزات الأمن الغذائي ومصدر دخل كبير وطموحنا الإقتصادي لاحدود له , مؤكداً بأن هناك برامج كبيرة لتصدير التمور مباركاً افتتاح وتشغيل المدينة الغذائية في عنيزة متأملاً أن يتم إستكمال مراكبها وأقسامها عما قريب , داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد امنها وأمانها بقيادة رجالها المخلصين على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ مؤكداً بأن نعمة الأمن والأمان والإستقرار هي ما أوجدت هذا الجمال من مهرجانات ومنتجات وراحه ونعم شملت جميع أنحاء هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً .

بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم الجهات المشاركة والرعاة والداعمين لمهرجان تمور عنيزة .