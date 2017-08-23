“بلدية قلوة” تكرم المشاركين في حملة النظافة وإزالة المخلفات

كرم رئيس بلدية محافظة قلوة المكلف المهندس موسى بن فيحان الزهراني مدير إدارة الخدمات بالبلدية علي بن محمد عسيري ومدير مشروع النظافة بشركة الطريفي المهندس فتحي الباز وعدد من رؤساء الأقسام ومنسوبي البلدية والعمال في مشروع النظافة وكآفة المشاركين في حملة النظافة وإزالة المخلفات من أحياء وشوارع المحافظة والمراكز والتي دشنها مؤخراً محافظ قلوة الأستاذ عبدالله الحربي بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وأوضح رئيس البلدية المكلف بأن الحملة انطلقت يوم الاثنين ما قبل الماضي واستمرت لمدة أسبوع حيث تم تكثيف أعمال النظافة وقد بلغ عدد المشاركين فيها (88) عاملاً بمشاركة عدد من الآليات والمعدات.

مضيفاً بأن البلدية قامت بأعمال الاصحاح البيئي من رش لمرمى النفايات وحاويات النظافة والحدائق العامة وردم للمستنقعات وتجمعات المياه.

كما أن الحملة استهدفت إزالة مخلفات المنازل ومخلفات المباني وتنظيف الحدائق والمنتزهات وتقليم الأشجار حيث تم رفع مخلفات الانقاض والتي تم رفعها (3584) طن و المخلفات المنزلية التي تم إزالتها (1150) طن ومخلفات الأشجار والحشائش (84) طن.

وأكد الزهراني بأن بلدية المحافظة تسعى جاهدة للحفاظ على جمال ونظافة المدينة وأحيائها من خلال أعمال النظافة الدورية.

من جانبه قدم رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة عبدالله بن أحمد الحميدي شكره لرئيس البلدية المكلف ولكل من شارك في حملة النظافة مؤكداً أهمية تعاون المجتمع مع البلدية للمحافظة على جوانب النظافة العامة والممتلكات العامة التي هيأتها البلدية لأهالي وزوار المحافظة من حدائق ومنتزهات حيث تسعى البلدية لتقديم العديد من الخدمات لأهالي المحافظة من خلال تنفيذ المشروعات الحيوية مثل السفلتة والأرصفة والإنارة والحدائق والتشجير والمحافظة على صحة البيئة بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى وهذه المشروعات تحتاج إلى الرعاية والمحافظة التي تقع على عاتق الجميع لتدوم للعمر الافتراضي.