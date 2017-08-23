 لحملة الدبلوم والثانوية.. قيادة القوات البحرية تفتح باب التقديم للابتعاث | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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لحملة الدبلوم والثانوية.. قيادة القوات البحرية تفتح باب التقديم للابتعاث

لحملة الدبلوم والثانوية.. قيادة القوات البحرية تفتح باب التقديم للابتعاث
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة إدارة القوات البحرية (إدارة التجنيد وشئون الطلبة) عن فتح باب القبول والتسجيل في (برنامج الابتعاث لتدريب الفنيين في القوات البحرية) لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:

– حملة الدبلوم في التخصصات (فني إلكترونيات، فني كهرباء عامة، فني ميكانيكا، فني اتصالات، فني حاسب آلي)
– حملة الثانوية العامة مع إجادة اللغة الإنجليزية ولديهم اختبار كفايات.

وسيتم منح رتبة (وكيل رقيب بحري لحملة الدبلومات) ورتبة (عريف لحملة الثانوية) بعد التخرج وحصوله على الدرجة المطلوبة باللغة الانجليزية بعد مضي سنة وستة أشهر.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة .
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.
– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (26) سنة.
– أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.
– أن يكون المتقدم حاصلاً علي الدبلوم من إحدى (كليات الاتصالات أو كليات التقنية).
– أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة (علمي) بمعدل لا يقل عن (جيد) وستكون الأفضلية لحديثي التخرج + اختبار كفايات.
– إجتياز اختبار اللغة الأنجليزية (ALCPT).
– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.
– أن لايكون متزوجاً.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق بوابة التجنيد بالقوات البحرية

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