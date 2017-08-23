 توتر بين برشلونة وباريس سان جرمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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توتر بين برشلونة وباريس سان جرمان

توتر بين برشلونة وباريس سان جرمان
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن رفض باريس سان جرمان العرض، الذي تقدم به برشلونة من أجل التعاقد مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا قبل إغلاق السوق في 31 من أغسطس الجاري.

ويسعى برشلونة للتوقيع مع دي ماريا بعد فشل صفقة فيليبي كوتينيو نجم ليفربول، الذي بات رحيله عن النادي أمر مستبعد في الآونة الأخير بحسب ما تداولته الصحف العالمية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة تقدم بعرض متواضع يبلغ 35 مليون يورو فقط للتعاقد مع دي ماريا، وإجابة سان جرمان لم تتغير، فهو رفض العرض بكل بساطة.

وأضاف التقرير أن هذه المرة الثالثة التي يحاول فيها برشلونة ضم دي ماريا إلى جانب مواطنه ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو، حيث سبق له المحاولة في عامي 2015 و2016.

وأشارت ماركا إلى أن العلاقة بين برشلونة وسان جرمان توترت بشكل كبير، ومن المستبعد أن تتم صفقة بينهما خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن نجم برشلونة السابق نيمار دا سيلفا قام بفسخ عقده، وقام بدفع الشرط الجزائي وقيمته 222 مليون يورو من أجل الانتقال إلى الفريق الفرنسي.

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