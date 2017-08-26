مقتل حوثيين بينهم قيادي في اشتباكات مع الشرعية بالجوف

قتل 6 مسلحين من ميليشيات الحوثيين من بينهم قيادي، خلال اشتباكات اندلعت مع قوات الشرعية في محافظة الجوف شمالي اليمن، وفق ما أفادت سكاي نيوز.

وأضافت أن القتلى سقطوا خلال معارك في جبهتي حام ومزوية شمالي مديرية المتون غربي الجوف.

ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن من بين القتلى الحوثيين، القيادي الميداني صالح مصلح سرحان، وأشارت المصادر ذاتها إلى مقتل 2 من القوات الحكومية إثر هجوم للميليشيات.

وفي سياق آخر، دارت مواجهات وتبادل للقصف المدفعي في منطقة الهاملي بمديرية موزع غربي تعز جنوبي اليمن.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات على مواقع وأهداف للمتمردين في مناطق متفرقة، منها موزع غربي تعز، ومديرية الظاهر في صعدة، ونهم شرق العاصمة صنعاء، علاوة على أكثر من 10 غارات على حرض وميدي في محافظة حجة.