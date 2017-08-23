دراسة: المشروم.. علاج فعال لمواجهة السرطان

كشفت دراسة جديدة أن بروتينًا في المشروم يساعد على قتل خلايا اللوكيميا (سرطان الدم).

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة فلوريدا بأمريكا أكدوا القيمة الغذائية للمشروم بما يحتويه من مضادات للأكسدة ومضادات للميكروبات، إضافة إلى قدرته على القضاء على سرطان اللوكيميا بحسب ما نشر موقع “ميديكال نيوز توداي”.

وسرطان الدم، أو اللوكيميا، هو أحد أنواع السرطان يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم. ويبدأ هذا النوع من السرطان بالتكوّن، عادةً، في خلايا الدم البيضاء، ويتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنويًّا حول العالم.

ويرى الباحثون، أن النتائج التي توصلوا إليهم تدفع إلى إجراء مزيد من التجارب على الحيوانات، وربما تكون سببًا في البدء في إصدار أدوية جديدة للقضاء على سرطان الدم ومن ثم تقليل حالات الوفيات الناتجة عنه عالميًّا.

ولا يعرف العلماء، حتى الآن، المسببات الحقيقية لمرض ابيضاض الدم أو سرطان الدم، لكن يبدو أنه يتولد ويتطور نتيجة اجتماع عدة عوامل وراثية وبيئيّة.