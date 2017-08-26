المحامي القاضي على المتضرر التظلم على الجهة مصدر الضرر .. #حملة_الدكتوراه_المعطلين يطالبون بتدخل من يهمه الأمر لحل معاناتهم مؤكدين ثقتهم بولاة الأمر

هم شباب وشابات الوطن نفخر بهم بعد أن حققوا إنجازات في عدد من المجالات وأنهو دراستهم العليا منتظرين تتويج ذلك بخدمة هذا الوطن الغالي ولكن بعد عودة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي، والموظفين المبتعثين من مختلف الوزارات، إضافة إلى المواطنين الذين درسوا على حسابهم الخاص بعد موافقة الملحقيات الثقافية، أصبح هناك عدد من #حملة_الدكتوراه_المعطلين في مختلف المجالات بشهادات صادرة من جامعات داخلية وعالمية.

اختلفت الإحصائيات في عددهم حتى صدر وزارة الخدمة المدنية بأن فقط طالبين العمل من خلال برنامج #جدارة وصل إلى 301 دكتور ودكتوراه بشهادات موثقة ومعادلة من وزارة التعليم. كما أوضحت الإحصائية نفسها وجود

(14422) كأعضاء هيئة التدريس الغير سعوديين للعام المالي 1437/1436 .

ومن هنا كان التساؤل ما الذي يمنع إحلال هذا العدد المتواضع من حملة الدكتوراه في جامعاتنا ما لم يوجد أرقام وظائف أكاديمية يتم تسكينهم عليها؟

وعند التقديم على إعلان الوظائف الأكاديمية في مختلف جامعاتنا يتم تجاهل الطلبات المقدمة من حملة الدكتوراه إما بعدم الرد على طلب التعيين غالبا” أو بالرفض دون توضيح لسبب الرفض.

لذا رفع المعطلين من حملة الدكتوراه مقترح لوزير التعليم لإحلالهم في الجامعات السعودية و خطاب لوزير الخدمة المدنية وخطاب لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وحتى هذا اليوم لم يعلن عن اتخاذ أي إجراء بخصوص هذه القضية وأعداد المعطلين في تزايد.

ومع ارتفاع أعداد المعطلين من حملة الشهادات العليا لجأت الجامعات لاستحداث شروط ” تعحيزية ” للوظائف الأكاديمية -غير منصوصة في لائحة التعليم لتعيين السعوديين على الوظائف الأكاديمية – حتى يتم الإستناد عليها لإستبعاد السعوديين، لإستمرار إرسال لجان التعاقد للخارج والتعاقد مع أجانب “لا تطبق عليهم الشروط المفروضة على السعوديين”.

تراوحت هذه الشروط من جامعة لأخرى حتى اشترطت إحدى (جامعة الملك فيصل) الجامعات 15 شرط في الوظائف الأكاديمية للسعوديين.

مما جعل عملية #توطين الوظائف الأكاديمية في جامعاتنا مستحيلة إلا باستثناءات تمنح لمن رغبت الجامعات في تعينهم، تبنى على مصالح شخصية بحته لأصحاب القرار!

ولازالت محاولات المعطلين السعوديين من حملة الدكتوراه في طلب لإلزام الجامعات الحكومية بتعديل وتوحيد الشروط المطلوبة لتعيين الأكاديميين (السعوديين والأجانب). أو سحب صلاحيات التعيين من الجامعات وإسنادها للجنة موحدة ومحايدة. وإلا تطرح الوظائف الأكاديمية في مسابقات الخدمة المدنية كغيرها من الوظائف التعليمية والإدارية والهندسية.

والتقينا أحد المتضررين الدكتور محمد بن فاروق حلبي وتحدث كنت ضمن مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للإبتعاث الخارجي وتحديدا” في إبريل لعام 2015 منحت درجة الدكتوراه في تخصص “نادر” العلوم الطبية الحيوية – تخصص دقيق: الطب جزيئي- من الجامعة الأولى بماليزيا، جامعة ملايا.

ونشرت 10 أبحاث محكمة في مجلات عالمية مصنفة ضمن قائمة مجلات (ISI). إضافة إلى المشاركة في 4 مؤتمرات دولية في أمريكا واليابان وماليزيا والسعودية.

وكنت ممثلا” دوليا” متطوع لكرسي أبحاث بجامعة طيبة لمدة 3 سنوات متتالية. وعملت كمتعاون في جامعة طيبة كأستاذ في كلية العلوم والآداب بها. كل ذلك لم يكن كافي لاستثناء عدم انطباق شرط جيدجدا” لمرحلة البكالوريوس!

ولازلت حتى اليوم ضمن قائمة السعوديين المؤهلين على رصيف البطالة.

كما تحدث الدكتور محمد بن عايد بن سعود الشمري

حصلت على درجة الماجستير من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز تخصص ادارة تربوية ودكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود بتقدير ممتاز وبكالوريوس من جامعة الامام بتقدير ممتاز والثانوية بتقدير ممتاز والمتوسطة والابتدائي بتقدير ممتاز تقدمنا على بعض الجامعات من ضمنها جامعة حائل واستقبلوا أوراقي وحددوا موعدا للاختبار التحريري وكان عددنا يقارب ١٦ مابين دكتور وماجستير فختبرنا سويا فأخذت الأول عليهم وتم ترشيحي من القسم ثم مجلس الكلية فتم ترشيحي بقوة ثم ترشيحي بقوة من المجلس العلمي للجامعة وقال رئيس المجلس انت جدير ان تكون في الجامعة ثم عرضت على مجلس الجامعة فرفض المجلس برئاسة مدير الجامعةً بحجة أني معلم فقلت جميع الجامعات تقبل قالوا لدينا نظام لا نقبل قلت الدكاترة الأجانب لديكم بعضهم معلمين في بلادهم ساوونا بهم قالوا قلت استقيل اذا قالوا لن نقبلك حتى لو استقلت ثم بعد أسبوعين تم قبول أحد المعلمين من حملة الماجستير فاستغربت ثم علمت أن والده دكتور ويعمل وكيل كلية اللغة العربية وعمه عميد الجودة والتطوير فذهبت لمدير الجامعة وتقدمت بشكوى رسمية واطلعته على ورقه رسمية من تعليم المدينه المنورة بأنه معلم وانه استقال في ١٩/ ٥/ ١٤٣٧ وباشر بعد أسبوعين تقريبا وحولها لوكيل الجامعة للقبول والبحث العلمي فاعتذر وتأسف لي شخصيا وقال نعم اتضح انه معلم وقال مدير الجامعة مصر على عدم قبولك.

هكذا تفعل المحسوبيات والمحابات والمجاملات في جامعاتنا ذهبنا ضحية لتك الممارسات اللاخلاقية ممن ماتت ضمائروهم من الأنانيين والنفعيين الذين غيبوا وغلَّبوا مصالحهم الضيقة على مصالح الوطن.

كما تحدثت الدكتورة رمزت لاسمها ‏(س.ج.ش)

حاصلة على شهادة الدكتوراه عام ٢٠١٦من جامعة ساثهامبتون ببريطانيا في العلوم الصحية تخصص Interprofessional collaboration هذا التخصص يهتم بتطوير الأداء الوظيفي للطلاب و للعاملين في القطاع الصحي ويعتبر طفرة في مجال التعليم الطبي والجودة وتوجه الدولة لرفع مستوى الخدمات الطبية في المملكة تحقيق لرؤية ٢٠٣٠، وحاصلة أيضا على الماجستير بتقدير جيد جدا في العلوم الصحية والتأهيل من نفس الجامعة (جامعة ساثهامبتون) التي تعتبر من أعرق وأقوى الجامعات ببريطانيا في العلوم الصحية، حاصلة على البكلوريوس في العلاج الطبيعي والتأهيل من جامعة الملك سعود. تقدمت بالعديد من طلبات التوظيف في العديد من الجامعات الحكومية كجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (الدمام سابقا) وجامعة طيبة وجامعة الحدود الشمالية جامعة حفر الباطن وكلية الأمير سلطان الطبية بالظهران وقطاعات الدولة كهيئة تقويم التعليم والمستشفيات الحكومية والعسكرية ومستشفيات التشغيل الذاتي ولم أحصل للآن على أي عرض عمل بسبب عدم الإحتياج على الرغم من الإحتياج وإستقطاب الكثير من الأجانب في هذا المجال. إلى جانب ذلك في عام ٢٠١٥ تم ترشيحي من وحدة إستقطاب المبتعثين المتميزين التابعة لجامعة الملك سعود للعمل كأستاذ مساعد في قسم العلاج الطبيعي وللأسف لم يتم تنفيذ طلب الإستقطاب حجة الميزانية وعدم توفر أرقام وظيفية.

ولازالت المسيرة مستمرة ومع كل اعلان ارسل طلب في القطاعين الأكاديمي والصحي إلى أن يأذن الله لي بفرصة عمل.

كما تحدث د.عبدالله اليتيم

احمل درجة الدكتوراه في تخصص علم المعلومات تخصص دقيق ادارة معرفة من جامعة الملك عبدالعزيز

وهذا تخصص نادر على مستوى العالم ويعتبر التخصص الموجود في جامعة الملك عبدالعزيز هو التخصص الوحيد في افريقيا والشرق الأوسط ومع ذلك قدمت على جامعات السعودية وتم رفضي متعللين اما بعدم امتداد التخصص أو ان تقديري بالبكالوريوس جيد علما بان لدي نشر علمي بواقع ١٠ عشرة بحوث منشورة جميعها في مجلات علمية عالمية ذات تصنيف عالي وأغلبها مصنفة في تصنيف ISI والذي يعتبر التصنيف الأعلى عالميا وبعضها تحت تصنيف سكوبس

ولكن عند التقديم لا تنظر الجامعات الى ما تتميز به وإنما يبحثون عن ما ينقصك ويتذرعون بالاعذار الواهية التي لا ينظرون اليها ويتعامون عنها مع المتعاقدين .

المناطق حصلت على عدد من الإعلانات في الملحقيات من جامعات سعودية طالبة التعاقد مع أكاديميين من عدد من الدول العربية وغيرها كان الأجدر سد تلك الشواغر باكاديميبن وأطباء سعوديين .

كما حصلت المناطق على عدد من الوثائق والمخاطبات لعدد من الجهات ذات العلاقة لحل معاناة حملة الدكتوراة المعطلين .

حول هذا الموضوع تواصلنا مع المحامي المعروف عبدالكريم القاضي فذكر من حق المتضرر التظلم على الجهة مصدر الضرر لتبت في التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفضت التظلُّم أو مضت (60) يوماً دون أن يتم الفصل في تظلّمه جاز له رفع الدعوى خلال (60) يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو انقضاء (60) يوماً دون الفصل في التظلُّم، حيث أنَّ النظام وضع شرطاً شكليّاً على ذلك .

وله بعد ذلك التقدم لديوان المظالم للنظر في محل الضرر الذي يتظلم ما من شأنه الحصول على حقه بطرق التقاضي وتنفيذ الجهة المصدر بحقها القرار القضائي.

كما تحصلت المناطق على عدد من المخاطبات لعدد من الجهات ذات العلاقة كما لديها بعض الاحصائيات بهذا الخصوص كما تابعت مواقع عدد من الإعلانات في حسابات الملحقيات لوظائف وتعاقدات لأطباء من خارج المملكة .

واخيرا ناشد المواطنين المتضررين من حملة الشهادات العليا عبر المناطق في سرعة تدخل من يهمه الأمر وكلهم أمل في حل وإنهاء معاناة آلاف من المواطنين المؤهلين في ظل إستمرار وتضاعف التعاقد مع أجانب من الخارج بمؤهلات أقل وبلا تميز علمي يبرر هذا التعطيل للمواطن.