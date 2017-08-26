 الأحوال المدنية : الهوية الوطنية الملونة غير صالحة للسفر خارج المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأحوال المدنية : الهوية الوطنية الملونة غير صالحة للسفر خارج المملكة

الأحوال المدنية : الهوية الوطنية الملونة غير صالحة للسفر خارج المملكة
المناطق - متابعات

طالب المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر المواطنين بعدم حمل بطاقة الهوية الوطنية خلال السفر إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي المصرح بالسفر إليها ، مشدداً على عدم الاستفادة منها في تلك الدول وأنها ستكون عرضة للفقدان أو السرقة.
وقال: “بطاقة الهوية الوطنية وسيلة إثبات داخل المملكة فقط، ويمكن السفر بها إلى دول مجلس التعاون الخليجي المصرح بالسفر إليها، كما أن بطاقة سجل الأسرة تعتبر وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ولا تستخدم خارجها نهائياً”.
وأضاف الجاسر “يجب على أي مواطن فقد أي من وثائقه الصادرة من الأحوال المدنية الإبلاغ فوراً عبر موقع وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية “أبشر” لإيقافها ومنع العابثين من استخدامها وإخلاء مسؤولية المبلغ قانونياً”، موضحاً أنه بإمكان المواطن الإبلاغ الكترونياً عن الفقدان من خارج المملكة.
وطالب الجاسر بالتأكد من سلامة بطاقة الهوية الوطنية من التلف ووضوح الصورة والبيانات قبل السفر، وأن تكون الإصدار الأخير من البطاقات الذكية (غير الملونة).

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