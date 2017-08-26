أمانة المدينة تغلق مطابخ متخصصة في إعاشة الحجاج

تمكنت الفرقة الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة من ضبط عدد من المطابخ الخاصة بإعاشة الحجاج , وذلك خلال الجولات التفتيشية التي خلالها رصد جملة من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة وإغلاق عدد من تلك المطاعم , فظلاً عن ضبط وإتلاف كميات من الأطعمة التالفة , يأتي ذلك وفقاً لما أوضح به وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات الأستاذ / رمضان بن محمد الزهراني الذين بين بأنه وبمشاركة البلديات الفرعية رصدت الفرق الرقابية بعض الملاحظات والمخالفات الصحية على بعض المطاعم المتخصصة في تقديم الإعاشة للحجاج , مشيراً بأنه تم إيقاف 7 منها عن ممارسة نشاطها لحين تلافي جميع الملاحظات الموجودة علي المطبخ وجاري متابعتها . فيما بين مدير الادارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بوكالة الخدمات الأستاذ / محمد حدأمين الشتاء بأنه بأن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت ما بين مخالفة تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية. وتجهيزات المبنى وتشغيل عمالة لا يحملون شهادات صحيه , بالإضافة الى تدني مستوي النظافة وسوء النقل والتخزين وسوء النظافة الشخصية للعاملين , وتجميع النفايات في المنطقة المحيطة بطريقة غير صحيحة . وأضاف الشتاء بأنه نتج عن الزيارات التي قامت بها الفرق إتلاف حوالي ما يقارب 300 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي وقد تم تطبيق الغرامات على تلك المطاعم مع تحرير الإشعارات والإنذارات. فيما تم ضبط عدد من العمالة نظراً لعدم وجود شهادات صحية وتم استبعادهم من منطقة العمل.

الجدير بالذكر فأن أمانة منطقة المدينة المنورة تدعوا المواطنين والمقيمين والزوار إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالصحة العامة من خلال عمليات الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android ) و Apple store أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah @).