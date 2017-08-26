 الكهرباء تحذّر من استخدام أبراجها في عمليات الذبح العشوائي للأضاحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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الكهرباء تحذّر من استخدام أبراجها في عمليات الذبح العشوائي للأضاحي

الكهرباء تحذّر من استخدام أبراجها في عمليات الذبح العشوائي للأضاحي
واس - الرياض

حذّرت الشركة السعودية للكهرباء من تعدي بعض المخالفين على أبراج ومعدات الجهد العالي للشركة من خلال استخدامها في عمليات الذبح العشوائي للأضاحي، مؤكدة أن هذه التعديات تُمثل خطورة بالغة على القائمين بها، فضلاً عن مخالفة ذلك للأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بذبح الأضاحي خارج المسالخ النظامية .
وأوضحت الشركة أنّها خصصت فرق ميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة لمراقبة التعديات على الأبراج الكهربائية في أيام عيد الأضحى، وستتخذ كافة الإجراءات النظامية ضد المخالفين، لافتة النظر إلى أن الفرق الميدانية الخاصة بالشركة ستجري التفتيش على مواقع الأبراج الكهربائية القريبة من المسالخ وأسواق الأغنام التي تستغلها مجموعة من المقيمين المخالفين لممارسة أعمال الذبح والسلخ، دون مراعاة للأضرار والمخاطر الناتجة عنها، مشيدة في الوقت نفسه بتزايد الوعي لدى المواطنين والمقيمين حول أضرار مثل تلك المخالفات ، الذي نجح في الحد من عملية الذبح العشوائي بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية .
وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة إبلاغ الجهات المتخصصة بما فيها الشركة السعودية للكهرباء عن كل من يستخدمون الأبراج الكهربائية ضمن عملية الذبح العشوائي وتعليق وسلخ الأضاحي موضحة أنّ لديها عدداً من وسائل التواصل الإلكتروني وقنوات الاتصال التي تعمل على مدار الساعة لتلقي أيّ بلاغات أو ملاحظات تخص الخدمة الكهربائية أو أيّ اعتداء على معدات الشركة من خلال موقعها الإلكتروني (se.com.sa) أو تطبيق الكهرباء على أجهزة الهواتف الذكية (ALKAHRABA)، أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل خدمة (صديق الكهرباء ALKAHRABA Friend) على تطبيق واتساب برقم (0533991100) أو موقع تويتر (@ALKAHRABAFriend)، وكذلك “مركز خدمة المشترك” عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).

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