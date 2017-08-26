أمانة تبوك تكثف أعمالها لخدمة سكان المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

تواصل أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، القاضية بتجنيد إمكانيات الأمانة وبلدياتها التابعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لتقديم أفضل الخدمات البلدية لسكان مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها وقراها من المواطنين والمقيمين أو القادمين إليها أثناء إجازة العيد .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن الأمانة ستواصل أعمال النظافة والإصحاح البيئي والرقابة الصحية وصيانة الحدائق والمنتزهات ومراقبة المباني والتعديات على الأراضي الحكومية أثناء عطلة عيد الأضحى بإشراف مباشر ومتابعة من أمين منطقة تبوك نايف بن مناحي بن سعيدان.

وأكد الغبان أنه تم تكليف ما يزيد على 350 موظفاً في أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة لخدمة سكان المنطقة وزوارها من المواطنين والمقيمين للقيام بأعمال الرقابة الصحية أيام عيد الأضحى والإشراف على المسالخ ونقاط الذبح والمنادي، ومنع الذبح العشوائي ومباشرة البلاغات التي ترد على هاتف الطوارئ 940 ، مشيراً إلى أنه تم تجنيد ما يقارب 3500 عامل لتكثيف أعمال النظافة في المصليات والجوامع ورفع مخلفات ذبح الأضاحي وتكثيف أعمال نظافة الحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء والشواطئ في مدينة تبوك ومحافظاتها.