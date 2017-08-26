 مفتي عام المملكة يُباشر غدًا عمله بمكة لاستقبال المستفتين من الحجاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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مفتي عام المملكة يُباشر غدًا عمله بمكة لاستقبال المستفتين من الحجاج

مفتي عام المملكة يُباشر غدًا عمله بمكة لاستقبال المستفتين من الحجاج
المناطق - متابعات

يباشر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم يوم غدٍ الأحد بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمكة المكرمة.
وذلك للمشاركة في أعمال موسم حج هذا العام حيث يستقبل سماحته وأعضاء اللجنة المستفتين من الحجاج للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بما يتعلق بأمور نسكهم.
الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء انهت استعداداتها لموسم الحج، وذلك بتوجيهات من سماحة مفتي عام المملكة وبمتابعة المستشار والمشرف العام على مكتبة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، كما جهزت ما يقارب 200 ألف كتاب توعوي بالإضافة إلى هدية الحاج التي تحوي مجموعة من الكتيبات والاقراص المدمجة المتضمنة بعض الأحاديث النبوية والأحكام الفقهية المتعلقة بمناسك الحج، سيتم توزيعها على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

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