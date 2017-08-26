 ” الصحة ” تُجهز مهابط الطائرات العمودية في المرافق الصحية بالحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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” الصحة ” تُجهز مهابط الطائرات العمودية في المرافق الصحية بالحج

” الصحة ” تُجهز مهابط الطائرات العمودية في المرافق الصحية بالحج
واس - مكة

تقوم وزارة الصحة بتجهيز مهابط الطائرات العمودية بالمستشفيات التابعة للوزارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة (حراء – النور- عرفات العام – مشعر عرفات – منى الطوارئ – مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة)، وكذلك الاستفادة من مهبط الطائرات الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي المجاور لمستشفى نمرة لنقل الحالات الحرجة عن طريق الإخلاء الطبي لمستشفيات العاصمة المقدسة .
وتحرص “الصحة” على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية لنقلها إلى مستشفيات المنطقة أو المستشفيات المتخصصة داخل المملكة، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة وذلك بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي .

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