برامج ثقافية للكشافة في معسكرات الخدمة العامة بالمشاعر

بدأت يوم أمس فعاليات الأنشطة الثقافية للكشافة والجوالة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

وافاد مسئول الانشطة الثقافية بالمعسكرات راشد الشهري ان البرامج الثقافية بالمعسكرات تهدف إلى الاستفادة من الوقت بما يعود على الكشافة والجوالة بما هو مفيد ،ولتنمية المهارات الثقافية والاجتماعية والكشفية لديهم ،واستثمار طاقات الكشافة والجوالة وتنميتها وتوجيهها التوجيه السليم .

وأوضح الشهري أن من ابرز تلك الفعاليات الحلقات والمسابقات القرآنية ، ومسابقات الحديث النبوي، ومسابقات في انتاج الأفلام القصيرة ، وأجمل صورة ، ومسابقة ثقافية يومية بعنوان ” دوماً ” ، ومسابقة الوسام ، بالاضافة الى استضافة المعسكرات للعديد من المشائخ وطلبة العلم والمدربين الذين يقدمون محاضرات وجلسات تدريبية للمشاركين وفق جدول زمني في المعسكرات الــ 10 التي تقيمها الجمعية في مشعري منى وعرفات .