 “الغذاء والدواء” تحذر من استهلاك مياه اليكسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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“الغذاء والدواء” تحذر من استهلاك مياه اليكسير

“الغذاء والدواء” تحذر من استهلاك مياه اليكسير
المناطق - متابعات

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك مياه اليكسير ذات الأحجام (4 و 5) جالون التي ينتجها مصنع شركة مياه روى المحدودة بمدينة الدمام، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.
وأوضحت الهيئة، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ10 جزء في البليون، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه اليكسير ذات الأحجام (4 و5) جالون المنتجة من مصنع شركة مياه روى المحدودة بمدينة الدمام تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وستواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

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