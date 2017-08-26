تحقيقا لرؤية 2030 في الاهتمام بالتطوع.. بر الشرقية تكرم 150 متطوعاً في حفل التطوع الأول

كرمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية مساء أمس 150 متطوعا في حفل التطوع الأول الذي نظمته الجمعية للمتطوعين المشاركين ببرنامج زكاة الفطر الموحد بفندق هوليدي ان بمدينة الخبر وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية نظمت هذا الحفل تقديرا لجهود المتطوعين ومساهمتهم في نجاح برامج وأنشطة الجمعية وخاصة برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية الذي شارك فيه مؤخرا 25 جمعية خيرية بالمنطقة وأضاف العفيصان أن التكريم يأتي أيضا تطبيقا لسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي وضعتها لإدارات التطوع في القطاع الثالث والتي أبرزها تكريم المتطوعين واستقطابهم وتحقيقا لرؤية 2030 التي تهتم في بنيتها بالعمل التطوعي واستقطاب المتطوعين ،مشيرا إلى أن جمعية البر اعتمدت إدارة العمل التطوعي ضمن خطتها الاستراتيجية لعام 1437 لتشجيع العمل التطوعي في دعم برامج وأنشطة الجمعية عبر مبادرات تهدف لتطوير البيئة التطوعية وجذب المتطوعين وفتح العديد من القنوات التطوعية ، وذكر العفيصان أن الجمعية سعت لتتصدر إدارة التطوع بالجمعية قائمة الإدارات المعتمدة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبينا أنه تم اعتماد الهيكل الإداري ودليل السياسات والدليل التشغيلي لهذه الإدارة ،فيما أشار يوسف بن إبراهيم المقرن المشرف العام على إدارة التطوع ومساعد الأمين العام للجمعية خلال الحفل أن إدارة التطوع ببر الشرقية استطاعت في النصف الأول من هذا العام المشاركة في 6 برامج وأنشطة بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج الخاصة بالإدارات الداخلية حيث حققت الإدارة خلالها 6018 ساعة تطوعية عبر استقطاب 500 متطوع بعائد مالي يبلغ 224000 ريال سعودي ونوه المقرن أن استمرار الجمعية في تحقيق هذه الإنجازات التطوعية وسير العديد من الجمعيات الخيرية بالمملكة على الخطى ذاتها سيؤدي لتحقيق خطة التحول الوطني 2020 في استقطاب 300 ألف متطوع ورؤية 2030 في الوصول لمليون متطوع بالمملكة.