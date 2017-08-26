100 % معدل انتشار الهواتف الذكية بين جيل الألفية في دول الخليج

يتوقع خبراء تزايد اعتماد المسافرين من الشرق الأوسط عموماً ومنطقة الخليج العربي خصوصاً على استعمال الهواتف الذكية اثناء سفرهم خلال هذا الصيف، مع الارتفاع الكبير في انتشار تلك الهواتف بين جيل الألفية في دول الخليج العربية، حيث يقترب استخدام الأجهزة المتحركة فيها من نسبة 100%، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها thinkwithgoogle.

وأوضح الخبراء أن المسافرين من الشرق الأوسط يعتمدون على هواتفهم الذكية في التخطيط لعطلاتهم هذا الصيف، حيث أن 40% من المسافرين من دول الخليج العربية يستعملون الإنترنت كوجهة أولى للتخطيط، كما يتزايد اعتماد السعوديين على كاميرا الهاتف الذكي خلال السفر.

وترجح “هونر” العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، أن يقضي المسافرون في العطلات الصيفية ما يصل إلى 26 ساعة في الأسبوع على هواتفهم الذكية، لا سيما أن الهاتف الذكي أصبح أكثر أهمية من الكاميرا خلال السفر، فبعد أن كانت الكاميرا أهم لوازم السفر، يعتقد تسعة من بين كل عشرة أشخاص في الإمارات الآن بأن الهاتف الذكي أكثر أهمية، مما يبين المكانة البارزة لهذا الجهاز ودوره المهم في حياتهم.

وقال كريس سان بايغونغ نائب رئيس هواوي هونر في الشرق الأوسط “فوجئنا بأن المسافرين في إجازة سيقضون ما يصل إلى نصف وقتهم الأسبوعي في استخدام هواتفهم الذكية، ولكن ما لا يفاجئنا هو مدى أهمية الهاتف الذكي كامتداد لأسلوب حياة الناس”.

واضاف: “تبيّن أبحاث هواوي هونر أن هناك اختلافاً ملموساً في سلوك استخدام الهواتف الذكية أثناء السفر في الإجازة بين المقيمين في الإمارات والسعودية، فالناس في السعودية غالباً ما يستعملون هواتفهم للألعاب الإلكترونية وإجراء الاتصالات الهاتفية خلال العطلة، إلا أن التقاط الصور يبقى في صدارة غايات الاستعمال”.

وتابع بايغونغ قائلاً: “يهدف كل ما نقوم به في هواوي هونر إلى منفعة المستخدم النهائي، سواءً كان ذلك فيما يخص المواصفات أو الكاميرا أو المظهر، فنحن نهتم بما يريدون وبما يستخدمونه بشكل يومي بالفعل، ولهذا السبب عقدنا شراكة لموسم الصيف مع cleartrip لمنح كافة مستخدمي هواوي قسائم بقيمة نصل إلى 100 درهم إماراتي بمجرد تسجيلهم على الموقع الإلكتروني www.store.hihonor.com”.

وأشار بايغونغ إلى إدراك هونر الأهمية الكبيرة للكاميرا بالنسبة للمستخدمين، حيث أن أجهزتها مهيأة تماماً لالتقاط صور رائعة أثناء السفر والتنقل، وبهذا لم يعد هناك مبرر لالتقاط صور متدنية الجودة، وسيتضمن الهاتف الذكي المرتقب إطلاقه من هونر تلك المزايا بشكل واضح.