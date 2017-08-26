 100 % معدل انتشار الهواتف الذكية بين جيل الألفية في دول الخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

100 % معدل انتشار الهواتف الذكية بين جيل الألفية في دول الخليج تحقيقا لرؤية 2030 في الاهتمام بالتطوع.. بر الشرقية تكرم 150 متطوعاً في حفل التطوع الأول “الغذاء والدواء” تحذر من استهلاك مياه اليكسير اكثر من 200 من مختلف الاعمار يتقدمهم الامين العام للاتحاد العربي للرياضة يشاركون في برنامج اكرام للمشي المدلج يتفقد مقرات الضيوف في مكة والمشاعر المقدسة بأعلى المستويات اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية يناقش الترتيبات النهائية لأعمال النظافة في مكة والمشاعر أمين القصيم يتفقد الاستعدادات لموسم الأضاحي ويقف على جاهزية مدينة الأنعام ببريدة وصول 1279 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة وسائل التواصل تنقل مشاعر الحجاج من ساحات المسجد النبوي إلى مختلف الدول والأقطار طيران الأمن يواصل تنفيذ مهامه في سماء المدينة المنورة وصول أكثر من 1,5 مليون حاج إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية

100 % معدل انتشار الهواتف الذكية بين جيل الألفية في دول الخليج

100 % معدل انتشار الهواتف الذكية بين جيل الألفية في دول الخليج
المناطق - محمد الغبيشي - جده

يتوقع خبراء تزايد اعتماد المسافرين من الشرق الأوسط عموماً ومنطقة الخليج العربي خصوصاً على استعمال الهواتف الذكية اثناء سفرهم خلال هذا الصيف، مع الارتفاع الكبير في انتشار تلك الهواتف بين جيل الألفية في دول الخليج العربية، حيث يقترب استخدام الأجهزة المتحركة فيها من نسبة 100%، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها thinkwithgoogle.
وأوضح الخبراء أن المسافرين من الشرق الأوسط يعتمدون على هواتفهم الذكية في التخطيط لعطلاتهم هذا الصيف، حيث أن 40% من المسافرين من دول الخليج العربية يستعملون الإنترنت كوجهة أولى للتخطيط، كما يتزايد اعتماد السعوديين على كاميرا الهاتف الذكي خلال السفر.
وترجح “هونر” العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، أن يقضي المسافرون في العطلات الصيفية ما يصل إلى 26 ساعة في الأسبوع على هواتفهم الذكية، لا سيما أن الهاتف الذكي أصبح أكثر أهمية من الكاميرا خلال السفر، فبعد أن كانت الكاميرا أهم لوازم السفر، يعتقد تسعة من بين كل عشرة أشخاص في الإمارات الآن بأن الهاتف الذكي أكثر أهمية، مما يبين المكانة البارزة لهذا الجهاز ودوره المهم في حياتهم.
وقال كريس سان بايغونغ نائب رئيس هواوي هونر في الشرق الأوسط “فوجئنا بأن المسافرين في إجازة سيقضون ما يصل إلى نصف وقتهم الأسبوعي في استخدام هواتفهم الذكية، ولكن ما لا يفاجئنا هو مدى أهمية الهاتف الذكي كامتداد لأسلوب حياة الناس”.
واضاف: “تبيّن أبحاث هواوي هونر أن هناك اختلافاً ملموساً في سلوك استخدام الهواتف الذكية أثناء السفر في الإجازة بين المقيمين في الإمارات والسعودية، فالناس في السعودية غالباً ما يستعملون هواتفهم للألعاب الإلكترونية وإجراء الاتصالات الهاتفية خلال العطلة، إلا أن التقاط الصور يبقى في صدارة غايات الاستعمال”.
وتابع بايغونغ قائلاً: “يهدف كل ما نقوم به في هواوي هونر إلى منفعة المستخدم النهائي، سواءً كان ذلك فيما يخص المواصفات أو الكاميرا أو المظهر، فنحن نهتم بما يريدون وبما يستخدمونه بشكل يومي بالفعل، ولهذا السبب عقدنا شراكة لموسم الصيف مع cleartrip لمنح كافة مستخدمي هواوي قسائم بقيمة نصل إلى 100 درهم إماراتي بمجرد تسجيلهم على الموقع الإلكتروني www.store.hihonor.com”.
وأشار بايغونغ إلى إدراك هونر الأهمية الكبيرة للكاميرا بالنسبة للمستخدمين، حيث أن أجهزتها مهيأة تماماً لالتقاط صور رائعة أثناء السفر والتنقل، وبهذا لم يعد هناك مبرر لالتقاط صور متدنية الجودة، وسيتضمن الهاتف الذكي المرتقب إطلاقه من هونر تلك المزايا بشكل واضح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>