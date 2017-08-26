 ناقشوا خطة تفويج ضيوف الملك سلمان للحج والعمرة.. نائب المدير التنفيذي للبرنامج يرأس اجتماع لجان الحركة والنقل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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ناقشوا خطة تفويج ضيوف الملك سلمان للحج والعمرة.. نائب المدير التنفيذي للبرنامج يرأس اجتماع لجان الحركة والنقل

ناقشوا خطة تفويج ضيوف الملك سلمان للحج والعمرة.. نائب المدير التنفيذي للبرنامج يرأس اجتماع لجان الحركة والنقل
المناطق ـ مكة

رأس نائب المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الدكتور زيد بن علي الدكان اجتماع لجان الحركة والنقل بمقر البرنامج العام بفندق المرجان كروم بمكة المكرمة, بحضور رئيس اللجان الشيخ منصور بن عبدالله الهدباء، وأعضاء اللجنة بالبرنامج العام، وبرنامج ذوي شهداء فلسطين، ومصر، والسودان، وبرنامج الأشقاء القطريين.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على قائمة المهام المناطة بلجان الحركة منها تفويج الحجاج لأداء مناسك العمرة، وأداء الصلوات الخمس بالحرم، وزيارة المعالم المهمة في مكة المكرمة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية لتفويج ضيوف البرنامج إلى المشاعر المقدسة، واستعراض كافة الاستعدادات والإمكانات؛ لتنقل الحجاج بكل يسر وسهولة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية .

يشار إلى أن البرنامج يستضيف هذا العام أكثر من خمسة الاف حاج وحاجة موزعين على البرامج المذكورة، حيث وفرت الأمانة العامة للبرنامج أسطولا ضخما من الباصات حديثة الموديل والسيارات الخاصة للتنقل بكل يسر وسهولة .

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