بعد موافقة أمير المنطقة .. الجلال يعتمد مصليات و جوامع صلاة العيد بالجوف 

ذكر مدير إداره العلاقات العامه بفرع وزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ محمد بن ممدوح السلطان بأن فضيلة الشيخ عبيد بن عبدالله الجلال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلاميه والدعوة والارشاد في منطقة الجوف قد اعتمد و بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام 1438هـ في جميع المصليات المكشوفة ، و بعض الجوامع في المنطقه علما أنه تم تحديد وقت صلاة العيد في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز صوير في تمام الساعه (15 , 6) صباحا وفي محافظة القريات في تمام الساعه (25 , 6) صباحا وفي محافظة طبرجل (22, 6) صباحا بأذن الله تعالى .

على أن تقام الصلاة في مدينة سكاكا في الجوامع التاليه :

جامع خادم الحرمين الشريفين ، جامع الشيخ فيصل ، جامع الرحمانية ، جامع الفيصلية ، جامع أحمد بن حنبل ، جامع الإحسان ، جامع ابن باز ، جامع الزايد(عمر بن عبدالعزيز) ، جامع المدبغ ، جامع أبو بكر الصديق ، جامع السبيعي ، جامع المحمدية ، جامع الزعفرانة ، جامع الصالح ، جامع العقل / جامع السمارة / جامع الزبير بن العوام / جامع حواس العوذة ، جامع الشعيب ، جامع الضلع ، جامع الإمارة ، جامع الريان ، جامع الجوهرة ، جامع الناوي ، جامع الفياض ، جامع علي بن ابي طالب ، جامع سلطانه ، جامع الشايع ، جامع ابن تيميه ، جامع الشمامره ، مصلى العيد الجنوبي ، مصلى العيد بقارا ، مصلى العيد باللقائط ، مصلى العيد بالطوير ، مصلى العيد بالمعاقلة ، مصلى العيد بخوعاء ، مصلى العيد بالشلهوب .

بينما سوف تقام الصلاة بمحافظة القريات بالجوامع و المصليات المكشوفة الآتية :

جامع خادم الحرمين الشريفين ، جامع محمد بن عبدالوهاب ، جامع ابن باز ، جامع ابن عثيمين ، جامع الزامل ، جامع الكبير ، جامع حي المزارع ، جامع العضيب ، جامع عمر بن الخطاب ، جامع ابن تيمية ، جامع محمد بن سلام ، جامع محمد بن إبراهيم ، جامع سارية بهجرة البلاعيس ، جامع مركز الحماد ، جامع قرية أثره ، جامع قرية الرديفة ، جامع قرية جماجم ، جامع التوحيد بالعقيلة ، جامع الخضير بالعقيلة ، جامع السلام بالدعبوسية ، مصلى العيد الجنوبي ، مصلى العيد الشمالي ، مصلى قرية الحديثة ، مصلى قرية غطي ، مصلى الناصفة ، مصلى قرية قليب خضر ، مصلى مركز العيساوية .

كما سوف تكون الجوامع والمصليات التي سوف تقام بها عيد صلاه الأضحى المبارك لعام 1438هـ بمشيئة الله تعالى بمحافظة دومة الجندل على النحو التالي :

جامع الدريويش ، جامع غالية التليعان ، جامع أبن قيم الجوزية ، جامع حسان بن ثابت ، جامع الزارع ، جامع البحيرات والوادي ، جامع مركز القعيد ، جامع حسان بن ثابت (بالشقيق) ، جامع الإمام مالك ، جامع محمد بن عبدالوهاب ، جامع خذماء ، مصلى العيد بدومة الجندل ، مصلى العيد بالرديفه ، مصلى العيد بقرية الأضارع ، مصلى العيد بقرية أبوعجرم ، مصلى العيد بقرية اصفان .

بينما تم اعتماد عددٍ من الجوامع والمصليات في مركز صوير وهي كالتالي :

جامع أحمد بن حنبل ، جامع الثميري ، جامع هدبان ، جامع الشويحطية ، جامع طلعة عمار ، جامع الملك عبدالعزيز ، مصلى العيد بصوير ، مصلى العيد بزلوم ، مصلى العيد بهديب ، مصلى العيد بالرفيعة .

كما اعتمد فضيلته عددًا من الجوامع والمصليات التي سوف تقام بها صلاة العيد بمحافظة طبرجل و هي :

جامع الإيمان ، جامع البلدية(أبو بكر الصديق) ، جامع الإمارة (عمر بن الخطاب) ، جامع الدعيجا (معاوية بن أبي سفيان) ، جامع ابن عثيمين ، جامع النباج (عبدالله بن عمر الخطاب) ، جامع شيبة (عبادة بن الصامت) ، جامع صبيحا (خباب بن الارت) ، جامع صديع (الحسن بن علي) ، جامع سليم كندي ، جامع خلف العتيقي ، جامع السيف ببسيطا ، جامع الدويرج (علي بن ابي طالب) ، جامع الإمام مالك ، مصلى العيد بطبرجل ، مصلى العيد بنبك أبو قصر ، مصلى العيد بالفياض ، مصلى العيد بميقوع .