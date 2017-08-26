تعاوني القريات يقيم الحفل الختامي لدورة تأهيل الدعاة باللغات البنغالية والأردية

اختتمت فعاليات دورة تأهيل الدعاة باللغات البنغالية للمستوى الثاني والأردية للمستوى الخامس ، لعام ١٤٣٨ هـ بعد مغرب يوم الجمعة الموافق ٣-١٢-١٤٣٨هـ بقاعة المحاضرات بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقريات ، وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب / محسن محمد هارون ، ثم كلمة للمدير التنفيذي ألقاها فضيلة الشيخ / محمد بن مطخان الرويلي ، ثم ترجم ذلك عن طريق دعاة المكتب بلغات الجاليات موضحًا فيها إعداد الدعاة للدعوة إلى الله ليكونوا دعاة و سفراء للإسلام في بلادهم ، وربط المجتمع بمختلف طبقاته بتعليم الدين الإسلامي ، ودور المكتب في نشر العلم الشرعي والوعي والثقافة الإسلامية بين المسلمين ، وتصحيح معتقدات الجاليات عن طريق الدورات .

وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة يتراوح مابين ٦٠-٧٠شخصًا ومدتها ثلاثة أشهر، وذلك أيام “الإثنين ، الثلاثاء ، الجمعة” من كل أسبوع بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء،والمواد التي درست هي “التوحيد – الحديث -التفسير – الفقه -أصول الدعوة” وتم توزيع عليهم الجوائز المادية والعينية ، وتم تكريم العاملين بالمكتب التعاوني على جهودهم المبذولة وتقدر تكلفة الدورة أكثر من “عشرون آلف ريال ، بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية .

كما يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقريات إدارة وأعضاء أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية على دعمهم السخي مما ساهم بإنجاح هذه الدورة ،سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

وفي نهاية الحفل الختامي عمل لهم مأدبة عشاء