 سعيد بن دعمر يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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سعيد بن دعمر يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد

سعيد بن دعمر يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد
المناطق - الباحة

احتفل الزميل الإعلامي المهندس محمد سعيد دعمر بزواجه على  ابنة الأستاذ نايش بن محمد بن دعمر وذلك بحضور رجل الاعمال احمد سعيد السويدي وعدد من اعلاميو الجبيل والباحة وعدد من وجهاء المجتمع و المسؤولين والاقارب والاصحاب
“صحيفة المناطق” تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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