صحة الشرقية تقدم خدماتها لأكثر من 10057 حاج في منفذي البطحاء و سلوى الحدوديين

كثفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة في مراكز المراقبة الصحية في منفذي البطحاء وسلوى الحدوديين جهودها لخدمة المسافرين لاسيما من دخل الأراضي السعودية متوجهاً لأداء مناسك الحج للعام الحالي 1438 ، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 10057 حاجاً مابين تقديم اللقاحات الوقائية او العلاج في العيادات الطبية التي اتمت استعدادها منذ وقت مبكر لاستقبال ضيوف الرحمن .

وأكدت “الصحة في الشرقية ” أن مركز المراقبة الصحية في منفذ البطحاء الحدودي التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية قدم خدماته لأكثر من 9238 مسافر عبر الى الاراضي السعودية من بينهم 8865 حاج ، حيث قدمت الخدمات الوقائية لأكثر من 963 مسافر وقدمت لقاحات الحمى الشوكية ل19 مسافر ولقاح الانفلونزا ل33 مسافر إضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية ل5 سيدات حوامل وعالجت 120 مسافراً في العيادة الطبية في المنفذ خلال طريقهم لأداء مناسك الحج للعام الحالي 1438

وبينت “الصحة في الشرقية “أن مركز المراقبة الصحية في منفذ سلوى الحدودي التابع لصحة الشرقية قدم خدماته لأكثر من 819 مسافر عبروا المنفذ الحدودي في الجانب السعودي وجميعهم من حجاج بيت الله الحرام للعام الحالي في حين راجع منهم 13 مسافراً العياده الطبية التابعة لمركز المراقبة الصحية في منفذ سلوى الحدودي .

وأشارت إلى ان العاملين الصحيين في تلك المنافذ الحدودية قد انهوا استعداداتهم منذ وقت مبكر لاستقبال الحجاج والمسافرين من خلال تواجد الطواقم الطبية والتمريضية المدربه ، إضافة إلى توفير اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث يعملون على مدار الساعة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام والمسافرين عبر تلك المنافذ الحدودية خلال موسم الحج لهذا العام 1438 .