 قياده القوات المشتركة للتحالف : “استهداف أحد المنازل بفج عطان حادث عرضي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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قياده القوات المشتركة للتحالف : “استهداف أحد المنازل بفج عطان حادث عرضي”

قياده القوات المشتركة للتحالف : “استهداف أحد المنازل بفج عطان حادث عرضي”
واس - الرياض

إلحاقًا لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف إعادة الشرعية لليمن” بشأن ادعاء استهداف أحد المنازل بفج عطان بالعاصمة صنعاء فجر يوم الجمعة الموافق ( ٣ ذو الحجة ١٤٣٨ هـ )، أوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الطيران الركن تركي المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة ، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المنتخبة (المختارة) بما فيها إجراءات التخطيط والتدقيق ، وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف ( الضرورة العسكرية ، التمييز ، التناسب , الإنسانية ) وكذلك قواعدالاشتباك لقوات التحالف .
وقد تبين أن الهدف العسكري المخطط له هو “هدف عسكري مشروع” يتمثل بمركز للقيادة والسيطرة / اتصالات ، يتبع للمليشيات الحوثية المسلّحة تم استحداثه بغرض اتخاذ المناطق السكنية القريبة منه والمدنيين دروعًا بشرية لحمايته ، مضيفًا أنه تم مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي والتي اتضح من خلالها صحة إجراءات التخطيط والتنفيذ ووجود خطأ (تقني) كان سببًا في وقوع الحادث العرضي غير المقصود وثبوت عدم الاستهداف المباشر للمنزل محل الإدعاء .
وأعرب باسم التحالف عن بالغ الأسى لوقوع هذا الحادث العرضي غير المقصود ووجود أضرار جانبية بالمدنيين ، وعن صادق المواساة لأقاربهم وذويهم .
وأكد العقيد المالكي أن قيادة التحالف قد بدأت بإجراءات إحالة الحادث العرضي غير المقصود للفريق المشترك لتقييم الحواداث بشكل فوري لاستكمال الإجراءات بشأنه ، مشددًا على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف ، وكذلك التزامها القانوني والأخلاقي بمبدأ الشفافية في حالات الحوادث العرضية .

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