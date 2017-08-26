 العبيد يدشن حملة الأمن الفكري تحت شعار ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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العبيد يدشن حملة الأمن الفكري تحت شعار ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )

العبيد يدشن حملة الأمن الفكري تحت شعار ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )
المناطق - المدينة المنورة

دشن فضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي حملة إدارة الأمن الفكري بالمسجد النبوي تحت شعار ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) بحضور المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس اللجنة الفنية والخدمية بالوكالة ، وذلك ضمن أعمال سلسلة حملات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ( خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ) في نسختها الخامسة .

وأوضح مدير إدارة الأمن الفكري بالوكالة الشيخ عبدالله بن حمدان الحربي أن الحملة تهدف  إلى تعزيز جوانب السلوك والأخلاق لدى الزائرين من حجاج بيت الله الحرام ، وتوعيتهم لضرورة المحافظة على الأنظمة والتعليمات التي وضعتها الجهات الحكومية لخدمة ومصلحة كافة الزائرين والحجاج لتنظيم الحج والزيارة للحرمين الشريفين ، وذلك من خلال إهدائهم عدد من مطبوعات الادارة المتضمنة لبيان مقاصد الحج والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الحاج ، ومنها الانشغال بالطاعة والعبادة والبعد عن كل ما يعكر صفو الحاج في أداء مناسك الحج ، مضيفاً أنه تم خلال الحملة  استقبال الزوار والترحيب بهم في ساحات المسجد النبوي وتوزيع سلسلة من إصدارات إدارة الأمن الفكري المتعلقة بمقاصد الحج والتي تم إعدادها من قبل أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين.

وتأتي هذه الخدمات  إنفاذا لتوجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي التي يتم من خلالها الارتقاء بالعمل وتحقيق أفضل الخدمات لضيوف في المسجد النبوي الشريف.

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