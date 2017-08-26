 بسبب المديونيات .. “المياة الوطنية” توقف خدماتها عن ناديي الهلال والنصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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بسبب المديونيات .. “المياة الوطنية” توقف خدماتها عن ناديي الهلال والنصر

بسبب المديونيات .. “المياة الوطنية” توقف خدماتها عن ناديي الهلال والنصر
المناطق - متابعات

كشفت مصادر بأن شركة المياه الوطنية قامت بإعادة خدمات المياه لناديي الاتحاد والأهلي، فيما أوقفت الخدمة عن 4 أندية أخرى هي (الهلال والنصر والشباب والوحدة)، بسبب تراكم المديونيات لأعوام سابقة وعدم سداد المديونيات أو جزء منها مقابل خدمات المياه، وبلغت مستحقات الأندية الـ 6 ما يقارب (15) مليون ريال سعودي.

وأكد المصدر بأن ناديي الاتحاد والأهلي قاما بسداد المستحقات جزئياً بعد أن تم إيقاف الخدمة عنهم رسمياً على أن يتم استكمال سداد كامل المستحقات وجدولتها بانتظام، بعد سداد جزء من المديونية.

ويأتي ذلك بعد متابعة تحصيل مديونيات العملاء المتعثرين والإجراءات المستمرة التي اتخذتها المياه الوطنية من فصل الخدمة عن المتعثرين في سداد مستحقات خدمات المياه.

نقلا عن “سبق”

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