أمير منطقة القصيم يزور معرض منشآت

تشرف معرض الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة المشارك بفعاليات النسخة الثالثة عشر من مهرجان عنيزة للتمور بزيارة خاصة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة القصيم .. حيث كان بإستقبال سموه لدى وصوله مقر المعرض المهندس عبدالله الأحمد الربدي ممثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة القصيم ومنسوبي المعرض حيث تم ترحيب بسموه الكريم وتم تقديم شرح خاص لسموه عن فكرة الهيئة وتأسيسها . والأدوار الكبرى التي تؤديها الهيئة خدمة للتنمية الوطنية والإقتصاد الوطني بصفة عامة

ثم تسلم سمو أمير منطقة القصيم إهداء خاصاً من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سلمه لسموه الكريم المهندس عبدالله الأحمد الربدي ممثل الهيئة بمنطقة القصيم .

من جهته أبدى سموه الكريم إعجابه بما شاهده

وقال : نقدر الجهد الكبير والمتميز والرسالة الوطنية التي تؤديها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . ونتمنى للقائمين على المعرض والهيئة كل توفيق ونجاح .

بعد هذا غادر سموه مقر المعرض مودعاً بكل حفاوة وتقدير