شرطة منطقة مكة تتأهب لضبط الحجاج بلا تصريح

دشن سعادة قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيّد بن سالم القرني عدد (37) مركزاً للضبط الامني الداخلي في العاصمة المقدسة لتشكل طوقاً امنياً حول مشعر منى ومشعري عرفات ومزدلفة .

وهذه المراكز ستمنع الحجاج الغير نظاميين القادمين من احياء مكة المكرمة نحو المشاعر وتتولى ضبط وتطبيق التعليمات بحقهم سواء كانوا مقيمين او مواطنين ، فيتم على الفور القبض عليهم وترحيلهم الى مركز الايواء في الشميسي لتبصيمهم وابعادهم .

وقد حث قائد مراكز الضبط الأمني الداخلية بالعاصمة المقدسة العقيد سامي بن عواض السعدي كافة المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الحج وعدم مخالفتها لتجنب وقوعهم تحت طائلة النظام واشار الى ان هذه المراكز تغطي كافة المنافذ والمداخل نحو المشاعر المقدسة ولن تسمح لأي مخالف بدخولها .