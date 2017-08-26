استئصال ورم حميد وكيس دهني من حاجه إفريقية ثلاثينية بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة

نجح فريق طبي بقسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور سلطان بغدادي، باستئصال ورم ليفي حميد وكيس دهني من حاجة إفريقية ثلاثينية .

وكانت الحاجة تشكو من آلام شديده في البطن، وبعد عمل الكشف والفحوصات الطبية تبين أن لديها ورم حميد على المبيض الأيسر مع وجود غرغرينا نتيجة التفاف المبيض وكيس دهني على المبيض، وحيث كان خيار العملية بالمنظار هو الخيار الأنسب في مثل هذه الحالات، ثم عرض الحالة على قسم التخدير للتأكد من جاهزيتها للدخول إلى غرفة العمليات ، وتم بحمد الله استئصال المبيض الايسر مع الورم كامل، واستئصال الكيس الدهني من المبيض الايمن بنجاح، وأمضت فترة شفائها بالمستشفى، وتم خروج المريضة من المستشفى بحاله جيدة ولله الحمد.

يذكر أن الاكتشاف المبكر لمثل هذه الحالات قد يجنب المريض الكثير من المضاعفات .