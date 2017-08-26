التدريب التقني يؤهل (200) سعودي من مختصي الحلاقة للعمل في المشاعر المقدسة

خضع ما يقارب من (200) فني حلاقة سعودي من خريجي أقسام الحلاقة بالمعاهد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تهيئة في قسم الحلاقة بالمعهد الصناعي الثانوي بالعاصمة المقدسة تمهيداً لمشاركتهم في تنفيذ “نسك الحلق أو التقصير” لضيوف بيت الله الحرام ، وذلك إثر برنامج التعاون الذي تواصل المؤسسة تنفيذه للعام الرابع عشر على التوالي بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات بالأمانة .

أكد ذلك مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة والمشرف العام على برامج التدريب التقني في الحج فيصل بن عقيل كدسه مثمناً تعاون أمانة العاصمة المقدسة المستمر للشباب السعودي المهني المتخصص وتسهيل تواجدهم في أعمال الحج ، مشيراً إلى أن هذه المهنة الشريفة والتي خصص لها مقراً غرب كبري الجمرات بساحة البيعة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن من خلال الشباب المهني المتخصص من مختلف تخصصات الحلاقة بالمعاهد ، مشيداً بأهمية فتح برامج التدريب التي تسعى من خلالها المؤسسة لخلق فرص العمل لمنسوبيها إضافة إلى دورها بمشاركة القطاعات الأخرى وفق توجيهات حكومتنا الرشيدة الرامية لتسخير جل الإمكانات أمام وفود الرحمن وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة واطمئنان ووفق منظومة متكاملة من الخدمات .

من جهته أوضح مدير المعهد الصناعي بالعاصمة المقدسة ، المدير التنفيذي لبرامج التدريب التقني في الحج المهندس سفر الغامدي أنه تم خلال الفترة الماضية استقبال الحلاقين السعوديين والراغبين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، بهدف تهيئتهم وإلمامهم بمهارات التدريب الجديدة في التخصص وتطويرها استعداداً لتنفيذ النسك الذي سينفذ على على فترتين تبدأ الأولى من الساعة 12 صباح يوم العيد إلى الساعة 8 صباحاً ، فيما تبدأ الفترة الثانية بعد ذلك حتى الرابعة عصراً وهكذا حتى نهاية أيام التشريق . مضيفاً أن المعهد استقبل الحلاقين ممن سبق لهم التخرج لتطوير قدراتهم وتهيئتهم لموسم حج هذا العام وذلك لضمان استمرار مزاولتهم وتمكنهم منها ، وكان ذلك داعماً ومحفزا لتقوية المهارة ودقتها والسرعة اثناء خدمة ضيوف الرحمن ، مشيراً إلى أنه تم تدريب ممن يملكون المهارة من خلال تدريب مكثف وحصولهم على شهادات من المعهد تثبت مهارتهم والتحاقهم ببرنامج الحلاقة الامنة في الحج.

وكشف “الغامدي” عن بدء التخطيط مستقبلاً لإعداد برنامج وطني استراتيجي لبرنامج الحلاقة الامنة في الحج يتلخص في فتح المجال للشباب السعودي في التدرب على هذه المهنة لخدمة ضيوف الرحمن على مدار العام و تغطية جميع حملات الحج في المخيمات بمجموعة من الشباب السعودي المؤهل ليكونون ضمن طاقمها لخدمة الحجاج في المخيمات ومن ثم إمكانية دعمهم من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني لتمليكهم مقرات للحلاقة ، الأمر الذي يجعل من هذه الشعيرة أكثر تنظيماً واكتفاء لمتطلبات الحجاج من الداخل والخارج على مدار العام .

الجدير بالذكر ، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجهت (500) مهني متخصص لتشغيل برامجها في حج هذا العام ، حيث تم في جدة تأهيل جوالة وكشافة المؤسسة من خلال معسكر كشفي استمر أربعة أيام تلقوا خلالها عدد من الدورات والمحاضرات كقراءة الخرائط والمسح والإرشاد ودورة فن التعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى عدد من المحاضرات التوجيهية والبرامج الصحية الوقائية ودورتين في الاسعافات الأولية وأساسيات التعامل مع الحريق. بالإضافة إلى تأهيل مختصي الحلاقة السعوديين من خريجي المعاهد الصناعية الثانوية بمكة والأحساء وجازان ، بالإضافة إلى تشغيل مختصي ميكانيكا سيارات من الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالعاصمة المقدسة لتنفيذ برنامج الصيانة الطارئة لتوفير خدمة ميدانية متخصصة ومباشرة في مجال خدمة الصيانة الفنية الطارئة على الطرق المؤدية للحرم المكي وتقديم الخدمة المجانية على مدار الساعة للسيارات المتعطلة في مواقعها ، كما تم تكليف عدد من المشرفين لقيادة هذا البرامج التي تستمر حتى الخامس عشر من ذي الحجة .