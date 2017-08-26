 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم
المناطق _ واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية ثلاثة قضاة وتعيين قاضيين في ديوان المظالم.
صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف مبيناً أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن ترقية قاضٍ إلى درجة قاضي استئناف وترقية قاضيين إلى درجة قاضٍ /أ ، وتعين قاضيين على درجة ملازم قاضٍ.
وأكد الشيخ اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم بالترقية والتعيين يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم, للوصول به إلى التطلعات السامية للقيادة الرشيدة في تحقيق قضاء عادل ناجز.
واختتم الشيخ اليوسف تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين, وأن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع لما فيه خير البلاد والعباد, وأن يحفظ على بلادنا الخير والاستقرار .

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