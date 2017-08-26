 نقل طوارئ مستشفى الملك فهد بجازان الى مركز الملك سلطان للكلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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نقل طوارئ مستشفى الملك فهد بجازان الى مركز الملك سلطان للكلى

نقل طوارئ مستشفى الملك فهد بجازان الى مركز الملك سلطان للكلى
المناطق _ أمل بهكلي
أعلنت إدارة مستشفى الملك فهد المركزي بجازان عن ابتداء المرحلة الثانية لعملية إحلال البنية التحتية للمستشفى والتي تستهدف نقل قسم الطوارئ مؤقتاً إلى مركز الأمير سلطان للغسيل الكلوي لحين استكمال أعمال إعادة التأهيل.
وقدمت إدارة مستشفى الملك فهد اعتذارها لمراجعي المستشفى عن أي إزعاج ونأمل في حال وجود ملاحظات التواصل على مركز الاتصال الموحد لوزارة الصحة على الرقم 937 لخدمتكم.
كما يمكنكم التواصل على الخط الساخن لإدارة شؤون المستشفيات على الرقم 0508696505
علماً بأن المستشفى يعمل بالتكامل مع بقية مستشفيات المنطقة والمراكز الصحية لتقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة والطارئة والتعامل معها، متمنين للجميع الصحة والسلامة.

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