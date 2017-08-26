 دراسة: لبس الذهب يضر بالصحة ويؤدي الى الاكتئاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استشاري طب وتجميل وجراحة القدم يدعو ضيوف الرحمن لاتباع السلوكيات الصحية في المحافظة على القدمين دراسة: لبس الذهب يضر بالصحة ويؤدي الى الاكتئاب نقل طوارئ مستشفى الملك فهد بجازان الى مركز الملك سلطان للكلى خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم التدريب التقني يؤهل (200) سعودي من مختصي الحلاقة للعمل في المشاعر المقدسة استئصال ورم حميد وكيس دهني من حاجه إفريقية ثلاثينية بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة شرطة منطقة مكة تتأهب لضبط الحجاج بلا تصريح أمير منطقة القصيم يزور معرض منشآت بسبب المديونيات .. “المياة الوطنية” توقف خدماتها عن ناديي الهلال والنصر الدفاع المدني ينفذ فرضية تدافع حجاج بنهاية شارع صدقي من جهة منشأة الجمرات بمنى العبيد يدشن حملة الأمن الفكري تحت شعار ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) قياده القوات المشتركة للتحالف : “استهداف أحد المنازل بفج عطان حادث عرضي”

دراسة: لبس الذهب يضر بالصحة ويؤدي الى الاكتئاب

دراسة: لبس الذهب يضر بالصحة ويؤدي الى الاكتئاب
المناطق _ الرياض

انتهت دراسة علمية حديثة حول آثار ارتداء الذهب الى ان ذلك يؤدي الى خلل في الجهاز العصبي، الأمر الذي من شأنه ان يسفر عن حالة اكتئاب تصيب الانسان، علاوة على ان لبس الذهب ينعكس على عملية التمثيل الغذائي (الأيض) بشكل سلبي، وفقاً لموقع “ميد دايلي”.

وعلى الرغم من توصل العلماء الى هذه النتيجة إلا انهم يشددون على انها ليست مطلقة، مشيرين الى ان الأمر يتعلق بعدد محدد من الأشخاص، لا سيما من يوصفون بأنهم انفعاليين. وبالإضافة الى هؤلاء يحذر الأطباء المصابين بمرض الصرع من لبس الذهب، إذ ان بريق المعدن الغالي ولمعانه يؤثران على المريض ويزيدان من فرص تعرضه لنوبة من الصرع.

ويشدد المختصون على ان سكان المدن الكبيرة يجب ان يكونوا أكثر حذراً من غيرهم فيما يتعلق بلبس الذهب، وذلك انطلاقاً من انهم معرضين للضغوط النفسية والاكتئاب أكثر قياساً بسكان القرى أو المدن الصغيرة، الأمر الذي يجعلهم في دائرة خطر الإصابة بالمرض النفسي، اذا ما اعتمدوا الذهب كإكسسوار شخصي للزينة.

ولم يغفل العلماء عن الراغبين بالزينة وذلك بتقديم نصيحة ذهبية لهم بأن يقتصر الأمر على لبس الفضة فقط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>