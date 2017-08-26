رئيس بعثة حج الأردن: نأسف لتلفيق أحداث غير صحيحة عن أوضاع حجاجنا بمكة

قال رئيس بعثة الحج الأردنية في مكة المكرمة، لؤي العرضان: إن البعثة تأسف لاختلاق وتلفيق أحداث غير صحيحة عن أوضاع الحجاج الأردنيين في أماكن إقامتهم.

وأضاف العرضان في تصريح صحافي، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات قيل إنها تخص فنادق الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة غير صحيحة مطلقًا، وهي مختلقة، وتم التأكد من صلاحية الإعاشة المقدمة للحجاج.

وقال: إن كوادر البعثة موجودة في جميع فنادق الحجاج، وهي على تواصل دائم معهم، لافتًا إلى أن خدمة “البوفيه المفتوح- إفطارًا وعشاءً” تقدم لأول مرة للحاج الأردني، وهذا الأمر ميز البعثة الأردنية عن غيرها من بعثات دول العالم الإسلامي.

وأوضح أن هذه الخدمة تقدم فقط لفئات “فنادق 5 نجوم” في الأوضاع المعتادة، ولكن بحسب توجيهات وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات، كان هدف البعثة الأردنية تقديم خدمات (VIP) في مساكن الحجاج، حتى وإن كانوا ضمن الفئة العادية، وذلك انطلاقًا من الحرص على تقديم أفضل الخدمات وبأقل الأسعار.

وتابع العرضان بالقول: إن مساكن الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة تبعد عن المسجد الحرام مسافة كيلو ونصف، وهي أقل بكثير مما كانت عليه في المواسم السابقة حيث كانت تتجاوز مسافة (6 كم).

وختم تصريحه بالإشارة إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لـ”بيضة” فاسدة في أحد فنادق الحجاج الأردنيين، أمر غير صحيح؛ حيث يوجد على البيضة تاريخ انتهاء الصلاحية، وثبت أنها صالحة وتعرضت لعملية حرق مفتعلة، تسببت بإساءة غير مبررة للبعثة الأردنية.