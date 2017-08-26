الدفاع المدني بمحافظة سراة عبيدة ينتشل سيارة سقطت في سد الجهمة مغرب اليوم وسلامة قائدها

موقف الأمطار بمنطقة عسير ليوم السبت ١٤٣٨/١٢/٤حتى الساعه(١٨:٠٠ ) التي ورد عنها اشعار لمركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة كالاتي:-

🔺مدينة ابها :

خفيفة واجزاء من شمال ابها ..امطار متوسطة مع زخات برد ببعض المواقع

حي البديع ….. خفيفة

السوده .. خفيفة

مدينة سلطان …… خفيفة إلى متوسطة

مركز الشعف … خفيفة

مركز بللسمر …. خفيفة

قرضه بعقبة ضلع…. خفيفة

الخالديه …. متوسطة

الجامعه … خفيفة إلى متوسطة

الحالات المصاحبه للامطار

🔺محافظه ظهران الجنوب :-

امطار خفيفة

🔺محافظة خميس مشيط:-

البلد …. خفيفة

الصناعية … خفيفة

الشرق … خفيفة

الراقي … خفيفة

الرصراص … خفيفة

وادي بن هشبل … خفيفة

🔺محافظة محايل :-

البلد …. متوسطة

بحر ابو سكينة ….خفيفه

🔺 محافظة المجارده :-

امطار خفيفة

🔺محافظة رجال المع

امطار متوسطة إلى غزيره

الأودية التي سالت( الميل _ خرار- شناكه – البتيله )

🔺محافظة النماص

امطار خفيفة

🔺محافظة احد رفيده

البلد … امطار متوسطة

مركز واظ… امطار متوسطة

مركز الودايين … امطار متوسطة

🔺محافظة سراة عبيدة

البلد … خفيفة

🔺محافظة بارق

البلد…. أمطار متوسطة

مركز ثلوث المنظر … أمطار غزيرة

الأودية التي سألت (وادي الغيل وادي بقره)

🔺محافظة بيشه

مركز تباله … أمطار خفيفة

🔺 محافظة بلقرن:-

البلد … غزيرة

مركز عغراء .. متوسطة

🔺محافظة البرك

امطار خفيفة

🔺 محافظة طريب

أمطار متوسطة