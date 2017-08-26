الدفاع المدني بمحافظة سراة عبيدة ينتشل سيارة سقطت في سد الجهمة مغرب اليوم وسلامة قائدها

موقف الأمطار بمنطقة عسير ليوم السبت ١٤٣٨/١٢/٤حتى الساعه(١٨:٠٠ ) التي ورد عنها اشعار لمركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة كالاتي:-
🔺مدينة ابها :
خفيفة واجزاء من شمال ابها ..امطار متوسطة مع زخات برد ببعض المواقع
حي البديع ….. خفيفة
السوده .. خفيفة
مدينة سلطان …… خفيفة إلى متوسطة
مركز الشعف … خفيفة
مركز بللسمر …. خفيفة
قرضه بعقبة ضلع…. خفيفة
الخالديه …. متوسطة
الجامعه … خفيفة إلى متوسطة
الحالات المصاحبه للامطار
🔺محافظه ظهران الجنوب :-
امطار خفيفة
🔺محافظة خميس مشيط:-
البلد …. خفيفة
الصناعية … خفيفة
الشرق … خفيفة
الراقي … خفيفة
الرصراص … خفيفة
وادي بن هشبل … خفيفة
🔺محافظة محايل :-
البلد …. متوسطة
بحر ابو سكينة ….خفيفه
🔺 محافظة المجارده :-
امطار خفيفة
🔺محافظة رجال المع
امطار متوسطة إلى غزيره
الأودية التي سالت( الميل _ خرار- شناكه – البتيله )
🔺محافظة النماص
امطار خفيفة
🔺محافظة احد رفيده
البلد … امطار متوسطة
مركز واظ… امطار متوسطة
مركز الودايين … امطار متوسطة
🔺محافظة سراة عبيدة
البلد … خفيفة
🔺محافظة بارق
البلد…. أمطار متوسطة
مركز ثلوث المنظر … أمطار غزيرة
الأودية التي سألت (وادي الغيل وادي بقره)
🔺محافظة بيشه
مركز تباله … أمطار خفيفة
🔺 محافظة بلقرن:-
البلد … غزيرة
مركز عغراء .. متوسطة
🔺محافظة البرك
امطار خفيفة
🔺 محافظة طريب
أمطار متوسطة
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