 الدفاع المدني بمحافظة سراة عبيدة ينتشل سيارة سقطت في سد الجهمة مغرب اليوم وسلامة قائدها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني بمحافظة سراة عبيدة ينتشل سيارة سقطت في سد الجهمة مغرب اليوم وسلامة قائدها رئيس بعثة حج الأردن: نأسف لتلفيق أحداث غير صحيحة عن أوضاع حجاجنا بمكة ميلانيا و إيفانكا والحرب الباردة استشاري طب وتجميل وجراحة القدم يدعو ضيوف الرحمن لاتباع السلوكيات الصحية في المحافظة على القدمين دراسة: لبس الذهب يضر بالصحة ويؤدي الى الاكتئاب نقل طوارئ مستشفى الملك فهد بجازان الى مركز الملك سلطان للكلى خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم التدريب التقني يؤهل (200) سعودي من مختصي الحلاقة للعمل في المشاعر المقدسة استئصال ورم حميد وكيس دهني من حاجه إفريقية ثلاثينية بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة شرطة منطقة مكة تتأهب لضبط الحجاج بلا تصريح أمير منطقة القصيم يزور معرض منشآت بسبب المديونيات .. “المياة الوطنية” توقف خدماتها عن ناديي الهلال والنصر

الدفاع المدني بمحافظة سراة عبيدة ينتشل سيارة سقطت في سد الجهمة مغرب اليوم وسلامة قائدها

الدفاع المدني بمحافظة سراة عبيدة ينتشل سيارة سقطت في سد الجهمة مغرب اليوم وسلامة قائدها
المناطق _ سراة عبيدة

موقف الأمطار بمنطقة عسير ليوم السبت ١٤٣٨/١٢/٤حتى الساعه(١٨:٠٠ ) التي ورد عنها اشعار لمركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة كالاتي:-
🔺مدينة ابها :
خفيفة واجزاء من شمال ابها ..امطار متوسطة مع زخات برد ببعض المواقع
حي البديع ….. خفيفة
السوده .. خفيفة
مدينة سلطان …… خفيفة إلى متوسطة
مركز الشعف … خفيفة
مركز بللسمر …. خفيفة
قرضه بعقبة ضلع…. خفيفة
الخالديه …. متوسطة
الجامعه … خفيفة إلى متوسطة
الحالات المصاحبه للامطار

🔺محافظه ظهران الجنوب :-
امطار خفيفة

🔺محافظة خميس مشيط:-
البلد …. خفيفة
الصناعية … خفيفة
الشرق … خفيفة
الراقي … خفيفة
الرصراص … خفيفة
وادي بن هشبل … خفيفة

🔺محافظة محايل :-
البلد …. متوسطة
بحر ابو سكينة ….خفيفه

🔺 محافظة المجارده :-
امطار خفيفة

🔺محافظة رجال المع
امطار متوسطة إلى غزيره
الأودية التي سالت( الميل _ خرار- شناكه – البتيله )

🔺محافظة النماص
امطار خفيفة

🔺محافظة احد رفيده
البلد … امطار متوسطة
مركز واظ… امطار متوسطة
مركز الودايين … امطار متوسطة

🔺محافظة سراة عبيدة
البلد … خفيفة

🔺محافظة بارق
البلد…. أمطار متوسطة
مركز ثلوث المنظر … أمطار غزيرة
الأودية التي سألت (وادي الغيل وادي بقره)

🔺محافظة بيشه
مركز تباله … أمطار خفيفة

🔺 محافظة بلقرن:-
البلد … غزيرة
مركز عغراء .. متوسطة

🔺محافظة البرك
امطار خفيفة

🔺 محافظة طريب
أمطار متوسطة

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