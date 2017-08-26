 القيادة تهنئ رئيس جمهورية كينيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية كينيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية كينيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والتقدم والازدهار لشعب جمهورية كينيا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية كينيا الصديق.

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