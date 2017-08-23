 وزارة الثقافة والإعلام السعودية تطلق مركز التواصل الدولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزارة الثقافة والإعلام السعودية تطلق مركز التواصل الدولي

وزارة الثقافة والإعلام السعودية تطلق مركز التواصل الدولي
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام عن إطلاق “مركز التواصل الدولي” CIC وحسابه على منصة تويتر، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية وانتهاج المزيد من سياسة الانفتاح على الجمهور العالمي.

وسيعمل المركز على تعزيز عمليات الاتصال الإعلامي الدولي، إلى جانب ترويج برامجها للتواصل الدولي ومبادراتها. ويعتبر المركز حلقة الوصل بين وزارة الثقافة والاعلام وكافة وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية ومختلف مراكز الأبحاث والمؤسسات الثقافية. وسيقوم المركز وبشكل دوري ببث المعلومات والبيانات الموثقة عن الأحداث والوقائع والأعمال الإنسانية والخدمات التي تنهض بها المملكة بعدة لغات في مقدمتها الانجليزية والفرنسية والالمانيه.
وأسست وزارة الثقافية والاعلام المركز ضمن خطتها الاعلامية الرامية لتعزيز التواصل مع الاعلام الخارجي ، ليضطلع بمهمة إبراز صورة المملكة ومنجزاتها الحضارية والتنموية والكشف عن حركة النمو والتطوير التي تشهدها في شتى المجالات في إطار تنفيذ رؤية 2030.
جدير بالذكر أن إطلاق المركز يأتي مع بداية موسم الحج ليسهم في دعم الخطة الإعلامية لترويج أكبر حدث في العالم الإسلامي، والمساهمة في نشر البيانات والتقارير والأخبار المتعلقة بشعائر الحج، وإبراز جهود المملكة في التجهيزات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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