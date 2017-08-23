 المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : الجهات الأمنية تلقي القبض على عناصر خلية لتهريب وترويج المخدرات في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : الجهات الأمنية تلقي القبض على عناصر خلية لتهريب وترويج المخدرات في جدة

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : الجهات الأمنية تلقي القبض على عناصر خلية لتهريب وترويج المخدرات في جدة
المناطق _ واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن متابعة الجهات الأمنية المختصة لمحاولات الشبكات الإجرامية لاستغلال مواسم الحج في تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت بتوفيق الله تعالى عن الإطاحة بخلية تهريب وترويج مخدرات بمحافظة جدة بعد تمكنها من تهريب كمية كبيرة من مخدر “الشبو” الخام، حيث تم وفق خطة أمنية محكمة مداهمة عناصر الخلية والقبض عليهما، أحدهما ( باكستاني ) الجنسية والآخر ( فلبيني ) الجنسية، وبحوزتهما المواد المخدرة التي بلغ وزنها ( 4 ) كيلوجرامات و ( 310 ) جرامات من مخدر “الشبو” الخام، والله ولي التوفيق.

 

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