 إغلاق محال مخالفة للاشتراطات الصحية في نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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إغلاق محال مخالفة للاشتراطات الصحية في نجران

إغلاق محال مخالفة للاشتراطات الصحية في نجران
المناطق _ نجران

استمراراً للحملة الرقابية ” نحو غذاء آمن ” التي اطلقتها أمانة منطقة نجران وتستمر لمدة شهر ، تم إغلاق محال تجارية داخل مدينة نجران لوجود مخالفات صحية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله ال فاضل أن حملة ” نحو غذاء آمن ” جاءت بناء على توجيهات سعادة أمين المنطقة المكلف المهندس علي ال حرفش بعد النجاح الذى حققته الحملة الرقابية الاولى ” وقاية ” والتي تهدف لتعزيز الإجراءات الرقابية ؛ وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة من بوفيهات ومطابخ ومطاعم ، ومخابز ، ومحال غذائية ومسالخ ونقاط ذبح ومستودعات مؤكدا عدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الحملة هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي وتداول أغذية خالية من التلوث حفاظًا على الصحة العامة للمواطن والمقيم .​

من جانبه ذكر مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أنه تم الإغلاق الفوري لأحد المخابز الأتوماتيكية بحي الفيصلية ومحل آخر لبيع العصائر بحي دحضة بالإضافة إلى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية على عدد من البوفيهات والمطابخ ومحال تجارية بعد رصد مخالفات صحية تمثلت في تدني مستوى النظافة وعدم وجود أجهزة مصائد حشرات وعدم تغطية أوعية النفايات ومباشرة النشاط خارج المحل وعدم الالتزام بالزي الرسمي وانتهاء الرخص الصحية وتكدس المواد الغذائية داخل الثلاجة وسوء النظافة  العامة ، وعدم إقفال فتحات الصرف الصحي.

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