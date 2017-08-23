محمد بن عبدالعزيز .. لاح بدرا فعانقته الليالي

لَاحَ بَدْراً… فَعَانَقَتْهُ اللَّيَالِي
وَاسْتَحَالَتْ عَلَى يَدَيْهِ صَبَاحا
حَيْثُمَا حَطَّتِ الخُطَى فَطَرِيْقٌ
تَزْدَهِيْ حِكْمَةً… وَتَزْهُوْ نَجَاحا
ثِقَةُ القَادَةِ العِظَامِ… تَجَلَّتْ
عَنْ عَظِيْمٍ… يَشِعُّ فِيْنَا كِفَاحا
قَلْبُ جَازَانَ يَا مُحَمَّدُ… طَيْرٌ
صَاغَ مِنْ لَحْنِهِ النَّدِيِّ جَنَاحا
فَتَلَفَّتْ تَجِدْهُ حَوْلَكَ… وَاسْمَعْ
نَبْضَهُ إِنْ غَدَا… وَإِنْ هُوَ رَاحا
حِيْنَ هَزَّ الهَوَى “رَدَائِمَ” حَرْفِي
فُلُّهَا طَافَ فِي مَدَاكَ… وَفَاحا
طِبْتَ يَا مَوْطِنِي وَطَابَتْ أَيَادٍ
فِي حَنَايَاكَ… تَغْرِسُ الأَرْوَاحا
فَإِذَا بِالأُصُوْلِ… تَرْوِي فُرُوْعاً
مُوْرَقَاتٍ تَوَاضُعاً… وَسَمَاحا
وَإِذَا بِالجَنَى أَمَانٌ… وَخَيْرٌ
نَتَسَاقَى كُؤُوْسَهُ… أَفْرَاحا
فَلَكُ الحَمْدُ يَا إِلَهِي مَسَاءً
وَلَكَ الحَمْدُ يَا إِلَهِي صَبَاحا
مَوْطِنَي مَوْطِنُ الهُدَى لَا تَلُوْمُوا
عَاشِقاً ذَابَ فِي ثَرَاهُ… وَبَاحا!
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