 محمد بن عبدالعزيز .. لاح بدرا فعانقته الليالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

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محمد بن عبدالعزيز .. لاح بدرا فعانقته الليالي

محمد بن عبدالعزيز .. لاح بدرا فعانقته الليالي
المناطق _ جازان
وصف الشاعر المعروف عيسى جرابا شاعر عكاظ تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة جازان بالقرار الحكيم من القيادة الرشيدة التي تسعى لراحة المواطنين والاستماع الى احتياجاتهم ،ويقف مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لخدمة المنطقة وأهاليها ،
وقال جرابا شعرا مترجما لسان حال ابناء جازان  في قصيدة بعنوان ؛
لَاحَ بَدْراً…!

لَاحَ بَدْراً… فَعَانَقَتْهُ اللَّيَالِي
وَاسْتَحَالَتْ عَلَى يَدَيْهِ صَبَاحا

حَيْثُمَا حَطَّتِ الخُطَى فَطَرِيْقٌ
تَزْدَهِيْ حِكْمَةً… وَتَزْهُوْ نَجَاحا

ثِقَةُ القَادَةِ العِظَامِ… تَجَلَّتْ
عَنْ عَظِيْمٍ… يَشِعُّ فِيْنَا كِفَاحا

قَلْبُ جَازَانَ يَا مُحَمَّدُ… طَيْرٌ
صَاغَ مِنْ لَحْنِهِ النَّدِيِّ جَنَاحا

فَتَلَفَّتْ تَجِدْهُ حَوْلَكَ… وَاسْمَعْ
نَبْضَهُ إِنْ غَدَا… وَإِنْ هُوَ رَاحا

حِيْنَ هَزَّ الهَوَى “رَدَائِمَ” حَرْفِي
فُلُّهَا طَافَ فِي مَدَاكَ… وَفَاحا

طِبْتَ يَا مَوْطِنِي وَطَابَتْ أَيَادٍ
فِي حَنَايَاكَ… تَغْرِسُ الأَرْوَاحا

فَإِذَا بِالأُصُوْلِ… تَرْوِي فُرُوْعاً
مُوْرَقَاتٍ تَوَاضُعاً… وَسَمَاحا

وَإِذَا بِالجَنَى أَمَانٌ… وَخَيْرٌ
نَتَسَاقَى كُؤُوْسَهُ… أَفْرَاحا

فَلَكُ الحَمْدُ يَا إِلَهِي مَسَاءً
وَلَكَ الحَمْدُ يَا إِلَهِي صَبَاحا

مَوْطِنَي مَوْطِنُ الهُدَى لَا تَلُوْمُوا
عَاشِقاً ذَابَ فِي ثَرَاهُ… وَبَاحا!

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