إنقاذ حياة طفل بمستشفى الولادة والأطفال بنجران ابتلع قطعة معدنية

في تكرار حوادث ابتلاع الأطفال للقطع المعدنية والأجسام الغريبة، إستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال طفل يبلغ من العمر حوالي 16 شهرا يعاني من صعوبة بالتنفس وكثرة اللعاب وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة والتي أظهرت بالاشعه وجود جسم غريب يمتد في البلعوم الأنفي والحلقي الحنجري ” قطعة معدنية ” وأدخل العناية المركزة لمتابعة حالته وتم عرض الطفل على إستشاري الأنف والأذن والحنجرة وتقرر إدخاله العمليات بالمستشفى حيث تم وبحمد الله وتوفيقه وبنجاح إستخراج القطعة المعدنية دون أيِّ مضاعفات جراحيَّة، ولازال المريض يتلقى العلاج اللازم وهو بصحة جيده و شكر والد الطفل العاملين بالمستشفى للمجهود الذي بذل لإنقاذ حياة إبنه.

ودعت صحة نجران أولياء الأمور الانتباه لأبنائهم جيداً وعدم وضع مثل هذه الأشياء في متناولهم‪