 صحة نجران توقع عقود التغذية والإعاشة بمبلغ 159 مليون ريال لعدد من المستشفيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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صحة نجران توقع عقود التغذية والإعاشة بمبلغ 159 مليون ريال لعدد من المستشفيات

صحة نجران توقع عقود التغذية والإعاشة بمبلغ 159 مليون ريال لعدد من المستشفيات
المناطق _ نجران
وقع مدير عام صحة نجران المكلف عبدالله بن عيظه آل دغمان والمفوض عن شركة الخليج للتموين عبد الله الشريف عقود تخص خدمات التغذية والإعاشة لكل من مستشفى  ( الملك خالد – نجران العام – بدر الجنوب – يدمه العام ) مع شركة الخليج للتموين بمبلغ وقدره  (159.463.935) مائة وتسعة وخمسون مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال، لمدة خمس سنوات ميلادية لكل مستشفى ، ووجه آل دغمان مفوض شركة الخليج بتطبيق أنظمة الجودة العالمية وسلامة الأغذية بكامل أقسام التغذية بمستشفيات المنطقة وضرورة المتابعة والاهتمام كما تقوم إدارة التغذية بالمنطقة بالإشراف على خدمات الإعاشة الوقائي والعلاجي من خلال تطبيق معايير الجودة الغذائية وتطبيق نظام الهاسب ومعايير الأمن والسلامة بأقسام التغذية بالمستشفيات .

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