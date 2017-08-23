نائب مدير سياحة نجران يسلم كزمان جائزة سوق عكاظ

سلم نائب مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران المهندس بسام صالح بالحارث مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران علي ناشر كزمان ، الفائز بالمركز الثاني بجائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي في دورته الحادية عشر ، ضمن مسابقة الفنون الشعبية .

جاء ذلك خلال استقباله له بمقر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ، وتسليمه شيك الجائزة وشكره على مشاركته الفاعلة في المسابقة .

من جانبة قال كزمان ان جائزة سوق عكاظ بمثابة تظاهرة ثقافية وطنية و فرصة مواتية لعرض إبداعات المشاركين و الارتقاء بمجال الفنون الشعبية والتشكيلية السعودية