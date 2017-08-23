 نائب مدير سياحة نجران يسلم كزمان جائزة سوق عكاظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب مدير سياحة نجران يسلم كزمان جائزة سوق عكاظ

نائب مدير سياحة نجران يسلم كزمان جائزة سوق عكاظ
المناطق _ نجران

سلم نائب مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران المهندس بسام صالح بالحارث مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران علي ناشر كزمان ، الفائز بالمركز الثاني بجائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي في دورته الحادية عشر ، ضمن مسابقة الفنون الشعبية .

جاء ذلك خلال استقباله له بمقر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ، وتسليمه شيك الجائزة وشكره على مشاركته الفاعلة في المسابقة .

من جانبة قال كزمان ان جائزة سوق عكاظ بمثابة تظاهرة ثقافية وطنية و فرصة مواتية لعرض إبداعات المشاركين و الارتقاء بمجال الفنون الشعبية والتشكيلية السعودية

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